Chats geleakt! Fußball-Star bettelt Ex-Frau an: "Will deinen Hamburger füllen"

"Du spielst das Opfer, beleidigst mich. Kannst du uns noch eine Chance geben? Ich will deinen Hamburger füllen. Willst du mich verlassen? Willst du mich verlassen?", schrieb sich Icardi demzufolge in eine verworrene Tirade.

"Ich will dich nehmen und fi****. So wie du es magst. Ich weiß, dass du darauf brennst, mich zu fi****, zu lutschen und alles andere", hieß es demnach in den Nachrichten.

Zunächst umgarnt der Angreifer die 38-Jährige noch mit halbwegs netten Worten, erinnert an die guten Zeiten und ihre Liebe. Doch dann nennt er sexuelle Details, die es in sich haben.

Das zeigen angebliche Textnachrichten des 31-Jährigen an seine frühere Partnerin, die nun in der argentinischen Show " LAM " auf dem Sender América TV veröffentlicht wurden.

Rund zehn Jahre waren Wanda Nara (38) und Mauro Icardi (31) verheiratet, dabei bestimmte ihre Beziehung immer wieder die Schlagzeilen. Nun ist ein handfester Rosenkrieg entfacht. © Bildmontage: OZAN KOSE/AFP, Screenshot/Instagram/wanda_nara

Und er fügte an: "Denkst du, ich will andere Frauen fi****? Das kann ich nicht. Ich will, dass du ihn aus meinem Mund nimmst, ich will deinen Hamburger füllen, wie ich es seit zehn Jahren mache. Warum sagst du andauernd schlimme Sachen über mich?"

Die Moderatoren der Sendung bezeichneten die Chats als "aggressiv und vulgär", helfen dürften sie dem achtfachen argentinischen Nationalspieler vor Gericht jedenfalls nicht unbedingt.

Das Paar hatte sich Mitte Juli 2024 nach mehreren kleinen Pausen offiziell getrennt und die Scheidung eingereicht. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, zudem fungierte Nara auch als Beraterin des Knipsers. Sie verlangt nun 38,5 Millionen Euro von ihrem Ex-Mann.

Im Zuge der Trennung erhob das Model immer wieder schwere Anschuldigungen gegen den Fußballer. So habe Icardi, der mittlerweile seine Scheidungsanwältin daten soll, sie mit einem Messer bedroht und ihr den Kontakt mit den Kindern erschwert. Zudem zahle er keine Alimente mehr.

Im Gespräch mit "LAM" behauptete Nara nun darüber hinaus, dass der Torjäger damit drohe, ein intimes Sex-Video des langjährigen Paares zu veröffentlichen.