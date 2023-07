Da blutet das Fußball-Herz! Dieses berühmte Stadion wird jetzt abgerissen

Das tut weh: Das Camp Nou in Barcelona wird gerade abgerissen. © IMAGO / NurPhoto

Dort, wo der FC Barcelona seine goldenen Jahre erlebte, ist die Abrissbirne angerückt und macht alles platt. Nicht nur Beton, Sitzschalen und Stahlträger, sondern auch jede Menge Erinnerungen.

Vor allem für die Fans von Barça ist das nur schwer zu verdauen. Doch auch Fußball-Liebhabern über den ganzen Globus verteilt blutet beim Anblick der Bilder das Herz.

Denn jeder, der es ein wenig mit dem runden Leder hält und in der spanischen Stadt weilte, stattete in der Vergangenheit dem "Camp Nou" einen Besuch ab, ließ sich in dem riesigen Rund oder den Katakomben fotografieren.

Das ist jetzt erst einmal Geschichte. Das Stadion wird komplett erneuert. Es ist ein Gigantenprojekt, das die Spanier da in Angriff nehmen. Schon bis jetzt fasste die Heimspielstätte des FC Barcelona mehr als 99.000 Zuschauer.

Im neuen Rund soll jedoch die magische Marke von 105.000 Fans geknackt werden.