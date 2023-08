Der Deal ist fix: Neymar wechselt tatsächlich in die Wüste!

Der Transfer hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet: Neymar hatte seinen ausdrücklichen Wechselwunsch bei den PSG-Verantwortlichen hinterlegt, beim Auftakt der Ligue 1 am vergangenen Samstag stand der 124-malige brasilianische Nationalspieler bereits nicht mehr im Kader des französischen Meisters.

Damit kostet der Deal den Saudi-Klub insgesamt rund eine Viertelmilliarde Euro, doch im Vergleich zu den 222 Millionen Euro, die die Pariser vor sechs Jahren für die Dienste des Ballkünstlers an den FC Barcelona überwies,

Der Brasilianer unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre und soll Medienberichten zufolge unfassbare 80 Millionen Euro pro Jahr für sein Engagement in Saudi-Arabien kassieren.

Der Name Neymar ist in Zukunft nicht mehr auf dem Pariser Trikot zu lesen, sondern auf dem von Al-Hilal. © FRANCK FIFE / AFP

PSG verabschiedete sich trotz des medialen Zoffs, der in den vergangenen Jahren immer wieder zwischen Klub und Spieler aufflammte, von einer "Klublegende".

"In sechs Spielzeiten in der Hauptstadt hat der brasilianische Nationalspieler die Geschichte des Klubs geprägt", schrieb der Verein zu seinem Statement.

"Es ist immer schwierig, sich von einem so großartigen Spieler wie Neymar zu verabschieden, der zu den besten Spielern der Welt gehört", sagte PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi (49) zum Abschied.

"Ich werde nie den Tag vergessen, an dem er bei Paris Saint-Germain ankam, und was er in den letzten 6 Jahren zu unserem Verein und unserem Projekt beigetragen hat. Wir hatten einen großen Moment und Neymar wird immer ein großer Teil unserer Geschichte sein. Ich möchte mich bei Neymar und seiner Familie bedanken. Wir wünschen Neymar alles Gute für die Zukunft und sein nächstes Abenteuer."

Für die Pariser erzielte der Brasilianer in 173 Spielen 118 Tore und steuerte 77 Vorlagen bei. Insgesamt holte er fünf französische Meistertitel und wurde drei Mal französischer Pokalsieger.

Bei Al-Hilal präsentierte sich Neymar bereits in einem kurzen Video, das der Verein auf Social Media teilte. In diesem sagt der Ausnahmespieler: "Ich bin hier in Saudi-Arabien, ich bin Hilali."