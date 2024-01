Sarg auf dem Elfmeterpunkt: Drittligist ehrt Kult-Fan mit bewegender Trauerfeier!

Seit einiger Zeit litt er demnach jedoch an gesundheitlichen Problemen, die sich seit November stetig verschlechterten. Am 1. Januar informierte der Verein seine Follower dann über den Tod des Kult-Fans im Alter von 69 Jahren.

"Vom ersten Tag meiner Ankunft an hast Du mir gezeigt, was Perugia für Dich bedeutet. Es war alles!", so Santopadre. "Heute haben wir so viel verloren. Einen Anführer. Eine Lebensweise. Einen Freund."

"Ich hoffe, wir können Dich ehren! Du wirst auf jeden Fall für immer bei uns sein! Auf Wiedersehen, Boss. Ich liebe dich", fügte der 55-Jährige an.



Seine große Liebe kämpft in der drittklassigen Serie C derzeit als Vorjahres-Absteiger um den umgehenden Wiederaufstieg in die Serie B und belegt mit 30 Punkten den fünften Tabellenplatz.