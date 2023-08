Der neue Messi? Barça hängt Nachwuchstalent 400-Millionen-Euro-Preisschild um den Hals

Barcelona (Spanien) - Hat der FC Barcelona gerade einen neuen Lionel Messi (36) an sich gebunden? Fermín López (20), der seit 2016 für den Barça-Nachwuchs spielte, erhielt nun bei den Katalanen einen Fünfjahresvertrag. Keine besondere Meldung eigentlich, wenn da nicht die Ausstiegsklausel von 400 Millionen Euro wäre.

In diesem Sommer bekam Fermín die Chance bei den großen Jungs. Während der Werbetournee durch die USA brillierte der Barça-Star gegen niemand Geringeren als Real Madrid in Dallas (Texas/USA). Da erzielte das Supertalent ein Tor und gab eine Torvorlage.

Dort traf der offensive Mittelfeldspieler in 37 Spielen zwölfmal das Tor.

Die durchlief die Zukunftshoffnung der Katalanen bis zum vergangenen Jahr. Dann sammelte der Spanier auf Leihbasis ein Jahr Erfahrung bei Linares Deportivo in der dritten spanischen Liga.

Offenbar setzen die Klub-Bosse große Stücke auf den Youngster. Der 20-Jährige wechselte 2016 im Alter von nur 13 Jahren von Betis Sevilla in die Barça-Jugend.

Candice Ward/Getty Images via AFP

Lionel Messi (36) zaubert nun in Miami. Bei Barça ist er immer noch ein Held. © Bruce Bennett/Getty Images via AFP

"Fermín ist ein Spieler mit großem Talent, beidfüßig und hat die Fähigkeit, den finalen Pass zu spielen. Er ist ein Spieler, den ich mag und dieser Pass ist etwas, was uns letzte Saison gefehlt hat. Wenn ich das im Training sehe, gebe ich ihm Spielminuten, um sein Selbstbewusstsein zu stärken", sagt der Ex-Barça-Profi laut SportBild über das Ausnahmetalent.

Die finanzielle Situation Barcelonas ist seit Jahren äußerst angespannt, was auch der Grund war, weshalb es Lionel Messi (36) 2021 zu Paris Saint-Germain zog. Der spanische Traditionsklub konnte sein eigenes Juwel nicht mehr bezahlen und vermisst ihn seitdem schmerzlich.

Eine Rückkehr nach den unglücklichen zwei Jahren in Paris kam nicht zustande. Messi entschied sich für den Klub von David Beckham (48), Inter Miami in Florida/USA.

Barça muss nach wie vor sparen und konnte auch deshalb nicht die absoluten Top-Leute auf dem Transfermarkt abstauben. Umso wichtiger ist es, dass der eigene Nachwuchs konsequent gefördert, aber natürlich auch vor feindlichen Übernahmen geschützt wird.

Mit der 400-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel im bis 2028 laufenden Vertrag dürften nur die Saudis in der Lage sein, Fermín López abzuwerben. Aber welcher 20-Jährige will schon in Saudi-Arabien spielen?

López scheint zudem Barça-begeistert zu sein. Bevor der potenzielle Messi-Nachfolger nach dem El Clásico in Texas duschen ging, rief er seinen Vater an und weinte, weil er nicht fassen konnte, wie perfekt alles lief. "Ich lebe einen Traum", sagte der 400-Millionen-Euro-Mann nach dem Spiel.