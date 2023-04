2001 noch im CL-Finale gegen die Bayern: Früherer Spitzenklub bangt um Existenz!

Valencia (Spanien) - Anfang des Jahrtausends hatte der FC Valencia schon mindestens eine Hand am Henkelpott. 2000 und 2001 erreichten die "Blanquinegros" hintereinander das Finale der Champions League , verloren allerdings jeweils gegen Real Madrid und den FC Bayern München . Seitdem ist einiges passiert, im Moment beschäftigen den gefallenen Riesen ganz andere Sorgen.

"Die Kontinuität der Eigentümer kann nur einen Gedanken hervorrufen, den der Auflösung. Praktisch könnte die Mannschaft wirtschaftlich ein Jahr in der 2. Liga durchhalten, zwei sicher nicht", beschrieb Marca -Journalist Javi Lazaro jetzt die finanzielle Situation von Valencia.

Am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Heimpleite gegen Sevilla entlud sich der Frust der Anhänger im altehrwürdigen Mestalla. Nach Abpfiff mussten die Akteure abgeschirmt von der Polizei aus der Arena geschafft werden.

Immer wieder organisieren die Anhänger auch Fanmärsche, doch der ausländische Investor lässt sich nicht verjagen. © JOSE JORDAN / AFP

"Und wenn man Lims Management betrachtet, wird sich der Verein bei einem Projekt Aufstieg kaum Mühe geben", fügte der Experte an.

Der Investor aus Singapur übernahm den gebeutelten Klub 2014 für vergleichsweise günstige 94 Millionen Euro und versprach den Fans zunächst das Blaue vom Himmel.

So war Valencia in den Jahren zuvor stets auf Spielerverkäufe angewiesen. Zahlreiche Leistungsträger wie Jordi Alba (34), Juan Mata (34) oder David Villa (41) verließen den sechsfachen spanischen Meister, dafür floss Geld in die klammen Kassen.

Lim gelobte Besserung. Etwa neun Jahre nach seinem Einstieg kann davon aber keine Rede mehr sein. Mit Daniel Parejo (34), Geoffrey Kondogbia (30), Rodrigo (32), Ferran Torres (23) und Goncalo Guedes (26) gingen die besten Akteure stattdessen für zum Teil fragwürdig niedrige Summen. Was kam, war der Unmut der Anhängerschaft.

"Ich sage das schon seit acht Jahren, mich überrascht es nicht", wetterte der langjährige Stammkeeper Santiago Cañizares (53) gegenüber Marca. "Valencia ohne Management ist ein vulgärer Verein."

Im CL-Endspiel 2001 gegen den deutschen Rekordmeister stand der Schlussmann mit den auffällig blonden Haaren noch selbst auf dem Rasen, zusammen mit dem heutigen Coach Ruben Baraja (47).