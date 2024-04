Nur ein Versehen? Matchwinner verhöhnt Erzrivalen mit Ratten-Jubel!

Rom (Italien) - Die Rivalität zwischen den italienischen Traditionsklubs AS Rom und Lazio gehört zu den erbittertsten im Weltfußball, was auch am Samstag mal wieder deutlich wurde. Nach dem 1:0-Erfolg im berüchtigten "Derby della Capitale" ließ sich Roma-Siegtorschütze Gianluca Mancini (27) zu einem fragwürdigen Jubel hinreißen, der noch ein Nachspiel haben könnte.