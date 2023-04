Deutsches Fest auf der Insel: Zwei England-Legionäre mit Doppelpack bei Kantersieg!

Brighton (England) - Die "Seagulls" fliegen hoch! Brighton & Hove Albion überrollte die Wolverhampton Wanderers beim 6:0-Kantersieg am Samstag in beeindruckender Manier, wobei mit Pascal Groß und Deniz Undav gleich zwei deutsche Legionäre im Mittelpunkt standen.

Deniz Undav schaffte es in Deutschland nicht über die 3. Liga hinaus, nun knipst er in der englischen Beletage. © IMAGO / Colorsport

Der frühere Angreifer des SV Meppen eröffnete den Torreigen bereits in der sechsten Minute und veredelte eine Hacken-Vorlage von Danny Welbeck zur Führung für die Südengländer.

Anschließend war dann Groß an der Reihe. Zuerst erhöhte der ehemalige Ingolstädter nach einem Konter auf 2:0 (13.), dann knallte er noch einen Volleyschuss aus etwa 18 Metern vorbei am hilflosen Wolves-Keeper José Sá in die Maschen (26.).

Es waren bereits die Saisontore sieben und acht für den gebürtigen Mannheimer, womit er seine persönliche Bestmarke in der Premier League knacken konnte. Darüber hinaus zog er mit seiner 25. Bude im englischen Oberhaus mit Leroy Sané als fünftbester deutscher PL-Torschütze gleich.

Nur Uwe Rösler (29 Tore), Jürgen Klinsmann (29), Mesut Özil (33) und Ilkay Gündogan (40) haben noch häufiger auf der Insel genetzt.

Nach zwei weiteren Treffern von Welbeck besorgte Undav in der 66. Minute schließlich den Endstand - und wie!

Der aus Achim bei Bremen stammende Mittelstürmer nutzte einen dicken Schnitzer von Matheus Nunez und lupfte das Leder wunderschön über Torwart Sá hinweg zum sechsten Streich in die Maschen.