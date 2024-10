Trainer verpasst Spiel seines Teams, der Grund bricht einem das Herz

Blackpool (England) - Als der FC Blackpool den FC Barnsley am Samstagnachmittag empfing, stand der Trainer der Hausherren nicht an der Seitenlinie. Steve Bruce (63) fehlte seiner Mannschaft nach einem tragischen Schicksalsschlag.

Trainer-Routinier Steve Bruce (63) hat den FC Blackpool Anfang September übernommen. © LINDSEY PARNABY / AFP

Madison, der Enkelsohn des Fußballlehrers, war im Alter von nur vier Monaten gestorben, wie der englische Drittligist bereits am Freitag bekannt gab.

"Der gesamte Verein sendet Steve und seiner Familie sein Mitgefühl. Wir bitten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, während sie den plötzlichen und unerwarteten Verlust verarbeiten", schrieben die "Seasiders" in den sozialen Netzwerken.

Auch der FC Millwall sprach der trauernden Familie und insbesondere Matt Smith (35) seine "uneingeschränkte Liebe und Unterstützung" aus. Der Ex-Profi stürmte von 2019 bis 2022 für die Londoner und ist der Vater von Madison sowie Schwiegersohn von Steve Bruce.

Zuletzt kickte der langjährige Zweitliga-Angreifer bei Salford City in der viertklassigen League Two, wo Alex Bruce (40), der Sohn des Blackpool-Trainers und Madisons Onkel, als Co-Coach arbeitet. Auch der 40-Jährige verpasste am Samstag das Match seines Klubs gegen Crawley.