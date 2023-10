Deutschland-Schreck sucht Kabinen-Maulwurf: "Einer der schlechtesten Trainer"

Trainer Fabio Grosso sucht nach abfälligen Kommentaren einen Kabinen-Maulwurf bei Olympique Lyon und hat daher am Dienstag das Training ausfallen lassen.

Von Florian Mentele

Lyon (Frankreich) - Bei vielen deutschen Fußballfans dürfte der Name Fabio Grosso (45) eher negative Erinnerungen wach werden lassen, immerhin kegelte der Ex-Profi die DFB-Elf beim Sommermärchen 2006 mit seinem Treffer in der Verlängerung aus dem Turnier. Inzwischen ist der Italiener als Trainer aktiv, doch auch seine Spieler denken offenbar nicht gern an ihren Boss.

Seit Mitte September ist Fabio Grosso (45) bei Olympique Lyon im Amt. © Jeff PACHOUD / AFP Am Dienstag soll die Krise von Olympique Lyon ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben, wie die französische Tageszeitung L'Équipe berichtet. Letztendlich ließ Coach Grosso demnach sogar eine angesetzte Trainingseinheit ausfallen, nachdem es ihm nicht gelungen war, einen Maulwurf in der Kabine ausfindig zu machen. Doch der Reihe nach. Der frühere Serienmeister erlebte in der Ligue 1 einen Horror-Start in die Saison und konnte sich auch nach neun Spieltagen noch nicht über einen Sieg freuen. Lediglich drei Unentschieden und ebenso viele Punkte hat "OL" derzeit auf dem Konto. Durch die 1:2-Pleite am vergangenen Wochenende gegen das bisherige Schlusslicht Clermont Foot stürzte der Traditionsklub auf den letzten Tabellenplatz ab. An der Rhône herrschte aber auch schon vorher Land unter, bereits Anfang September hatten die Fans ihrem Unmut in einer emotionalen Standpauke Luft gemacht. Folgerichtig musste Übungsleiter und Frankreich-Legende Laurent Blanc (57) keine zwei Wochen später seinen Hut nehmen, woraufhin Grosso als neuer Trainer vorgestellt wurde.

Fabio Grosso (heute 45, r.) jubelt über seinen Treffer im WM-Halbfinale 2006 gegen Deutschland in der 119. Minute. Keine 60 Sekunden später besiegelte Alessandro Del Piero (heute 48, M.) die DFB-Pleite. © PATRIK STOLLARZ / AFP

Fabio Grosso soll "alle gegen sich aufgebracht" haben