Romantische Traumhochzeit auf Ibiza: Deutschland-Schreck wieder unter der Haube!

Ibiza (Spanien) - Ganz in Weiß statt Gelb-Blau! In Deutschland denkt man seit dem WM-Finale 2002 wohl eher mit gemischten Gefühlen an die brasilianische Stürmer-Legende Ronaldo (47) zurück, doch bei dieser Traumhochzeit dürfte auch nachtragenden Fans das Herz aufgehen.