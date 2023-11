Diego Simeone stellt Millionen-Missverständnis João Félix an den Pranger!

Madrid/Barcelona - João Félix (24) kam bei Atlético Madrid mit Trainer-Vulkan Diego Simeone (53) nie zurecht und wurde am Deadline-Day an den FC Barcelona abgeschoben. Jetzt holt Félix schärfster Kritiker zum großen Schlag gegen den Ballstreichler aus!

Alles andere als zufrieden mit der Anpassung von João Félix bei Atlético Madrid: der jähzornige Trainer Diego Simeone (53). © THOMAS COEX / AFP

Ob die beiden noch einmal zusammen arbeiten werden? Nach den Aussagen seines Ex-Chefs wird das einst gefeierte Wunderkind João Félix kaum Anstalten machen, erneut unter der Regie von Diego Simeone aufzulaufen.

Wenn der Offensivspieler aber Pech hat, muss er dies ab kommender Saison wieder! Denn Félix ist erst einmal nur für eine Saison von Atlético Madrid an den FC Barcelona ausgeliehen und bei seinem Stammverein eine "Persona non grata".

Dass der Wuschelkopf in Madrid seit seinem Wechsel 2019 für knapp 130 Millionen Euro Ablöse einen schweren Stand hat, ist Spieler und Trainer bewusst. Denn Félix kam aus guten Gründen in über drei Jahren Madrid nie bei Atléti an.

Simeone ergreift im Podcast El Larguero die Gelegenheit, gegen den Fehleinkauf zu ledern:

"Es handelt sich um persönliche Meinungen oder Gesten. Es ist eine Frage für ihn. Die Leute bei Atlético mögen das nicht. Wir haben eine andere Eigenart, und wenn man das nicht versteht, ist es schwierig, dort zu sein."

Im Klartext: "Wenn ich Argentinier bin und in Spanien bin, dann muss ich auch so leben wie in Spanien."

Das war deutlich! Simeone prangert die schlechte Anpassung des Portugiesen an, kritisiert im Folgenden die mangelnde Lust auf Defensivarbeit des Zauberfußes.