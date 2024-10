Diese neue Eckball-Regel soll Torhütern Feuer unterm Hintern machen!

London (England) - Hat Torwart-Zeitspiel damit bald ein Ende? Wenn es darum geht, wie lange Keeper den Ball in der Hand halten dürfen, dann fungiert das Regelbuch eher als Serviervorschlag denn als striktes Fußball-Gesetz. Künftig könnte sich das aber ändern.

Tief durchatmen: Viele Torhüter - wie Manuel Neuer (38) - drehen mit dem Ball in der Hand gern mal an der Uhr. © Tobias SCHWARZ / AFP

Die englische Premier League testet aktuell nämlich eine neue Vorgabe, mit der versuchte Spielverzögerungen die Schlussmänner tatsächlich teuer zu stehen kommen würden.

Eigentlich dürfen Keeper das runde Leder, wenn sie es unter Kontrolle gebracht haben, nach offiziellem IFAB-Regelwerk nur sechs Sekunden in der Hand halten.

Zuwiderhandlungen werden dabei aber so gut wie nie bestraft, obwohl beispielsweise eine Bundesliga-Analyse laut dem Kicker schon vor Jahren ergab, dass die Regel in knapp 50 Prozent der entsprechenden Aktionen von den Profis im Kasten gebrochen wird.

Der Grund dafür dürfte die harte Strafe sein, denn das Vergehen fordert an und für sich einen indirekten Freistoß im Sechzehner.

Wie PGMOL-Boss Howard Webb (53) im "Stick to Football"-Podcast des TV-Senders "Sky Bet" erklärt, müssen sich Torhüter in der U21-Liga der Briten, der Premier League 2, derzeit aber probeweise an eine andere Sanktion gewöhnen.

Statt der guten Gelegenheit direkt in der Gefahrenzone gibt es nur eine Ecke für die gegnerische Mannschaft, außerdem wurde die Zeitspanne leicht angepasst.