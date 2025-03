Drittliga-Profi gibt fahrlässige Tötung zu, kurz darauf steht er auf dem Platz!

Mansfield (England) - Brisante Startelf-Entscheidung! Am Dienstag bekannte sich Stürmer Luca Akins (36) vom englischen Drittligisten Mansfield Town vor Gericht der fahrlässigen Tötung schuldig. Trotzdem stand er wenige Stunden später schon wieder auf dem Platz.

Kurz nach der Anhörung ging der Routinier dann bereits wieder auf Torejagd. Mansfield-Trainer Nigel Clough (58) stellte ihn für das Drittliga-Heimspiel am Abend gegen Wigan Athletic (0:0) sogar von Beginn an auf.

Akins sei zum besagten Zeitpunkt mit seiner Mercedes G-Klasse im Dorf Netherton bei Huddersfield unterwegs gewesen und mit dem Mann zusammengestoßen, der daraufhin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und zehn Tage später verstarb.

Ihm wird vorgeworfen, am 17. März 2022 durch rücksichtsloses Fahren einen Unfall verursacht zu haben, in dessen Folge ein 33-jähriger Radfahrer starb.

Wie das lokale Nachrichtenportal " Yorkshire Live " berichtet, musste der 36-Jährige am 4. März vor dem Leeds Crown Court erscheinen.

Mansfield-Coach Nigel Clough (58) wollte sich nach der Partie nicht zum Gerichtsprozess gegen seinen Spieler Luca Akins äußern. (Archivfoto) © Paul ELLIS/AFP

"Ich fürchte, wir können das nicht kommentieren", sagte der Trainer anschließend gegenüber der BBC. "Wir wissen schon seit einiger Zeit davon, es ist nicht erst jetzt passiert, aber wir sind aktuell nicht in der Position, einen Kommentar abzugeben."

Während seiner mittlerweile 18-jährigen Profikarriere stand Akins unter anderem für Huddersfield Town, Burton Albion und die Tranmere Rovers auf dem Rasen.

Vergangene Saison steuerte er in Mansfield 14 Tore in 49 Partien bei und verdiente sich so einen neuen Vertrag, der im kommenden Sommer ausläuft.

Bei seiner Verurteilung droht ihm laut dem Bericht nun jedoch eine Haftstrafe von bis zu vier Jahren.