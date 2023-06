Er soll eine 24-Jährige zum Sex gezwungen haben: Drittliga-Profi vor Gericht!

Der Abwehrmann "nahm ein kleines Kissen in die Hand und stopfte es ihr in den Mund", darüber hinaus befahl er ihr mehrmals, "still zu sein", hieß es vonseiten des Staatsanwalts weiter.

Trotzdem habe sich der Burton-Verteidiger später am Abend bis auf die Boxer-Shorts entkleidet, als die Frau das Badezimmer aufgesucht habe. Anschließend soll Kokolo die 24-Jährige zunächst zum Oralsex und dann zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben, während sie ihn angefleht habe, aufzuhören.

Allerdings soll sie ihm direkt klargemacht haben, dass es zu keiner sexuellen Handlung kommen würde und sie sich noch in der "Kennenlernphase" befänden.

Das mutmaßliche Opfer habe Kokolo über den Messaging-Dienst "Snapchat" kennengelernt und daraufhin zu einer Studentenparty in ihrem Wohnheim eingeladen.

Im Zuge des Verfahrens eröffnete der Staatsanwalt erschreckende Details einer grausamen Tat, die sich am 13. Februar 2022 in Birmingham zugetragen haben soll.

Bereits im vergangenen August wurde der französische Profi angeklagt, nun kam es am Montag vor dem Coventry Crown Court zu einer Anhörung, wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet.

Nach der angenommenen Tat soll der in der Jugend der AS Monaco ausgebildete Fußballer das mutmaßliche Opfer zusammengekauert auf dem Bett sitzen gesehen und gefragt haben: "Was ist los, Mädchen?"

Die Frau habe in der Folge mit ihrem Ex-Freund über die Nacht geredet und Kokolo auch per Textnachricht der Vergewaltigung bezichtigt, bevor sie sich an die Polizei wandte.

In einem Gespräch mit den Beamten erzählte sie später, dass der Drittliga-Kicker sie "wie ein Stück Müll" behandelt hätte, um "zu bekommen, was er wollte".

Der Defensivspezialist verließ sein Heimatland 2018 und wechselte in die Jugendabteilung des AFC Sunderland. Nach einer Leihe zum FC Darlington zog es ihn in den Nachwuchsbereich des FC Middlesbrough, ehe er im Januar 2022 in Burton upon Trent landete.

Insgesamt stand Kokolo 16-mal in der drittklassigen League One und einmal eine Liga höher in der Championship auf dem Rasen.

Ein Urteil ist derweil noch nicht gefallen, der Prozess läuft weiter.