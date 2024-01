Duell gegen Mo Salah: Deutscher Fünftliga-Kicker nimmt am Afrika-Cup teil!

Abidjan (Elfenbeinküste) - Ein Fünftliga-Kicker beim Afrika-Cup ? Stanley Ratifo (29) vom 1. CfR Pforzheim hat sich phänomenal mit Mosambik für das Turnier in der Elfenbeinküste qualifiziert (13. Januar bis 11. Februar 2024). Am Sonntag geht es direkt gegen Afrikas zweimaligen Fußballer des Jahres.

Für Mosambik ist es dagegen die fünfte Teilnahme am Afrika-Cup überhaupt, bisher schieden die "Mambas" stets in der Vorrunde aus.

Und am Sonntag trifft er auf keinen Geringeren als Champions-League -Sieger und Afrikas zweimaligen Fußballer des Jahres, Mohamed Salah (31, FC Liverpool). Dessen Ägypter sind in dem Duell haushoher Favorit, gewannen bisher jedes der fünf Aufeinandertreffen und dürften sogar Chancen auf den Gesamtsieg des Turniers besitzen.

"Was mich betrifft, würde ich schon sagen, dass ich eine Ausnahme bin. Wenn ich ehrlich bin, versteht hier im Team auch niemand, warum ich in der Oberliga spiele."

"Ich darf meinen Traum leben. Als ich 14 Jahre alt war, sagte ich zu meinem Vater: Eines Tages werde ich für die Mambas spielen, die Nationalmannschaft von Mosambik also. Und all das ist geschehen", schildert Ratifo bei fussball.de .

Stanley Ratifo (2. v.r.) ist unter anderem aus seiner Zeit beim VfB Auerbach im Fußballosten bekannt. © Lutz Hentschel

Mosambik ist in Afrika nicht die glorreichste Fußballnation, wenngleich Fußball in dem Land an der Ostküste Afrikas Nationalsport Nummer eins ist und die Menschen den Fußball dort wie eine Religion leben.

Zu Heimspielen kämen schon mal 50.000 Zuschauer in die Stadien, verrät Ratifo.

Sein komplettes Leben wie seine fußballerische Laufbahn hat der in Halle an der Saale Geborene allerdings in Deutschland verbracht, spielte in der Jugend für Lok Leipzig, in der Regionalliga Nordost für den VfB Auerbach (48 Spiele, zehn Tore).

Und seit 2018 fünfte Liga für Pforzheim. Der 1,90 Meter große Angreifer fühlt sich wohl, bescheinigt sich jedoch selbst "Qualitäten für mehr als 'nur' die Oberliga". Die Nominierung für das Turnier hat sich Ratifo über Jahre erarbeitet, wenngleich der Gläubige sagt:

"Dass ich jetzt sogar beim Afrika-Cup dabei sein darf, ist Gottes Segen."