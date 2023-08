Hat Carl Zeiss Jena bald einen A-Nationalspieler? Offensivakteur wurde nominiert!

Jena - Das passiert auch nicht aller Tage! Ein Regionalliga -Spieler von Carl Zeiss Jena wurde am Montag zum ersten Mal für die A-Nationalelf seines Landes nominiert.

Seit Beginn der Saison 2022/23 läuft Jonathan Muiomo (24, v.) für Carl Zeiss Jena auf und zählt zu den Stammspielern. © Picture Point / Gabor Krieg

Wenn am Wochenende des 9. und 10. Septembers der Landespokal respektive die Länderspielpause für Carl Zeiss Jena ansteht, wird sich ein Jenaer Akteur auf Länderspielreisen befinden.

Denn Jonathan Muiomo (24) wurde für die Nationalelf Mosambiks berufen, wie der Verband am Montag auf seiner Homepage veröffentlichte!

Das Land im Südosten Afrikas liegt direkt am Indischen Ozean und wird vom Portugiesen Horácio Gonçalves (60) trainiert. Auf die erste WM-Teilnahme wartet die über 30 Millionen Einwohner bis heute, immerhin viermal konnte sich Mosambik für den Afrika-Cup qualifizieren (zuletzt 2010).

Und die fünfte Endrunde ist nur noch einen Schritt entfernt: Am 9. September empfängt Mosambik den Benin, ein Punkt würde reichen, um sich über den 2. Platz in der Gruppe L für den im Januar 2024 in der Elfenbeinküste startenden Afrika-Cup zu qualifizieren.

Das dürfte auch das große Ziel von Jonathan Muiomo sein, der in Leipzig geboren ist und dessen Papa aus Mosambik stammt.