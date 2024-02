Ob ihrem Mann das gefällt? Spielerfrau fordert offenbar Trainerwechsel!

London (England) - Trotz enormer Transferausgaben findet der FC Chelsea einfach nicht in die Spur und dümpelt nach zwei deftigen Pleiten am Stück weiter im Niemandsland der englischen Premier League herum. Jetzt hat sogar eine Spielerfrau den Finger in die Wunde gelegt - und offenbar drastische Maßnahmen gefordert.

Chelsea-Verteidiger Thiago Silva (39) und seine Ehefrau Isabelle da Silva (36) sind bereits seit 2004 zusammen. © Screenshot/Instagram/bellesilva

In der vergangenen Woche holten sich die kriselnden "Blues" in Liverpool zunächst eine 1:4-Klatsche ab, ehe es am Sonntag vor heimischer Kulisse an der Stamford Bridge auch noch eine 2:4-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers setzte.

Der doppelte Nackenschlag brachte das Fass nicht nur bei vielen Fans der Hauptstädter zum Überlaufen, selbst Isabelle da Silva (36) hatte die Nase anscheinend gestrichen voll. Noch vor Abpfiff der Partie gegen die "Wolves" wurde die Ehefrau von Innenverteidiger Thiago Silva (39) in den sozialen Netzwerken deutlich.

"Es ist Zeit für eine Veränderung. Wenn man noch länger wartet, wird es zu spät sein", schrieb die Partnerin des Chelsea-Abwehrchefs auf X.

Zwar nannte die 36-jährige Brasilianerin keinen Namen, doch zumindest die Anhänger in den Kommentaren waren sich sicher, dass die Spieler-Gattin in dem Beitrag nicht weniger als die Entlassung von Trainer Mauricio Pochettino (51) forderte.

Der langjährige Tottenham-Coach hatte die Westlondoner erst im Sommer übernommen, sie in der Folge aber nicht wieder zum Glanz alter Tage führen können.