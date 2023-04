"Mein Freund sitzt mit einer Bombe im Bus": Als er zum Spiel fährt, wählt sie den Notruf!

Marseille (Frankreich) - Einer jungen Frau aus Frankreich ist für etwas Zweisamkeit offenbar jedes Mittel recht! Als sich ihr Freund am Sonntag auf den Weg zum Heimspiel von Olympique Marseille gegen Troyes machte, soll sie zum Hörer gegriffen und den Beamten eine abenteuerliche Geschichte aufgetischt haben.

Das Orange Vélodrome - die Heimspielstätte von Olympique Marseille - bietet 67.000 Zuschauern Platz. © CHRISTOPHE SIMON / AFP

Wie die südfranzösische Regionalzeitung L'Indépendant berichtet, sorgte die 23-jährige Partnerin des OM-Anhängers am vergangenen Wochenende mit einer wilden Anschuldigung für Aufsehen.

Demnach wollte sie ihren fußballbegeisterten Gatten und dessen Freizeit auf keinen Fall mit seiner Lieblingsmannschaft teilen. Da der sich aber nicht beirren ließ und trotzdem zum Orange Vélodrome aufbrach, wählte sie dem Bericht zufolge kurzentschlossen den Notruf - wegen einer Bombendrohung.

"Mein Freund sitzt mit einer Bombe im Bus. Er will alles in Marseille in die Luft jagen!", soll sie während des zunächst anonymen Gesprächs gesagt haben.

Das Verfahren zur Ermittlung des Anrufs sei in der Folge umgehend eingeleitet worden. Dabei habe die Polizei herausgefunden, dass es sich bei der Anruferin um eine junge Frau aus dem Örtchen Colomiers bei Toulouse handelt.

Nach dem Eintreffen der Beamten soll die Bomben-Schwindlerin ihre Lüge sowie ihre mehr oder weniger romantischen Beweggründe rasch zugegeben haben.