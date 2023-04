Eine ganze Stadt bereit für den Ausnahmezustand: SSC Neapel vor historischer Meisterschaft!

Neapel - Fußballlegende Diego Armando Maradona wäre so stolz auf diesen Titel! Die SSC Neapel steht unmittelbar vor ihrer dritten Meisterschaft. Die Stadt und der Verein fiebern dem Großereignis ungeduldig entgegen. Schon am Wochenende könnten in Neapel alle Dämme brechen.

Neapels Victor Osimhen (24) ist einer der Erfolgsgaranten der Süditaliener. © Oliver Weiken/dpa

Seit 1990 warten die Süditaliener auf den heiß ersehnten "Scudetto", wie die Meisterschale in der italienischen Serie A umgangssprachlich genannt wird.

Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" könnte der große Traum nun ganz kurz bevorstehen. Obwohl noch sieben Spieltage zu bestreiten sind, ist man sich am Fuße des Vesuvs schon siegesgewiss - und das mit gutem Grund!

Unglaubliche 17 Punkte beträgt der Vorsprung zum Tabellenzweiten Lazio Rom, 19 sind es auf den Dritten Juventus Turin, den man am Sonntagabend in einem hochemotionalen Spiel mit einem Tor in der Nachspielzeit in die Schranken verwiesen und für grenzenlose Ekstase im eigenen Lager gesorgt hatte.

Wenn alles günstig läuft, könnte die SSC Neapel bereits am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die US Salernitana die Meisterschale in den Himmel recken. Im Falle eines eigenen Sieges müsste Konkurrent Lazio Rom sein Spiel verlieren oder maximal ein Unentschieden erringen.

Die Hoffnungen sind auch mehr als berechtigt, denn die Römer müssen am Sonntag bei Inter Mailand eine sehr harte Nuss knacken.