Eine Legende wird 60: Was macht der frühere Weltfußballer und Weltmeister heute?
Alles Gute, werter Romário de Souza Faria! So lautet der komplette Name des brasilianischen Kickers, der heute seinen 60. Geburtstag feiert. Als Aktiver wurde er zur absoluten Fußball-Legende, aber was macht Romário eigentlich heute?
Vom Fußballplatz ans Rednerpult: Das macht Romário heute
Obwohl seine Fußballerkarriere schon ein paar Jahrzehnte vorbei ist, bleibt er vielen eher als der Top-Stürmer ein Name, als in seiner heutigen Position.
Dabei ist Romário schon einige Jahre in der brasilianischen Politik zugange.
Wer nicht gerade in Brasilien lebt, dürfte das kaum mitbekommen haben. Hat man allerdings seine Interviews als begnadeter Fußballer verfolgt, hätte man das ahnen können. Schließlich hatte er schon damals starkes Interesse an einer politischen Laufbahn verkündet.
Im Jahr 2009 ließ er Taten folgen und trat der "Partido Socialista Brasileiro" bei - einer sozialdemokratischen Partei seines Heimatlandes. Nur ein Jahr später schaffte er den Sprung zum Kongressabgeordneten. Seit 2015 ist er als Senator tätig, allerdings für verschiedene Parteien: zuletzt für die rechtspopulistische "Partido Liberal" von Ex-Präsident Jair Bolsonaro.
Seit Januar 2024 ist er zudem Präsident eines kleinen brasilianischen Fußballvereins. Ganz ohne das runde Leder geht es eben doch nicht: Anlässlich seines Geburtstags wirft TAG24 einen Blick auf Romários aktive Profikarriere.
Romário wurde Weltfußballer und Weltmeister
Seine größten Errungenschaften stammen zweifelsohne aus dem Jahr 1994, als Romário nicht nur Weltmeister mit Brasilien wurde (3:2 n. E. gegen Italien), sondern auch noch zum Weltfußballer des Jahres gewählt wurde.
Einsätze
Insgesamt kommt er auf 71 Partien für die Seleção und 526 Spiele für folgende Vereine:
- PSV Eindhoven (Niederlande): 148
- Vasco da Gama (Brasilien): 130
- Flamengo (Brasilien): 92
- FC Barcelona (Spanien): 65
- Fluminense (Brasilien): 62
- Fort Lauderdale (USA): 15
- FC Valencia (Spanien): 12
- Adelaide United (Australien): 2
Tore
Die knapp 600 Einsätze sind schon eine ordentliche Hausnummer. Für einen Goalgetter wie Romário sind allerdings vor allem seine 391 Tore entscheidend:
- Nationalmannschaft: 55
- PSV Eindhoven (Niederlande): 128
- Vasco da Gama (Brasilien): 99
- Flamengo (Brasilien): 70
- FC Barcelona (Spanien): 39
- Fluminense (Brasilien): 36
- Fort Lauderdale (USA): 12
- FC Valencia (Spanien): 6
- Adelaide United (Australien): 1
Diese starken Zahlen lassen sich einfach zusammenfassen: Der brasilianische Angreifer knipste am laufenden Band und sorgte bei europäischen Spitzenteams und bei seiner Nationalelf für Furore.
FC Barcelona teilt Romário-Tore auf YouTube
Selten sah das Torschießen so leicht aus wie bei Romário de Souza Faria. Obwohl er nicht der umtriebigste Kicker oder der absolute Zauberer am Ball war, brachte ihm seine effektive Spielweise eine glorreiche Karriere.
Darauf darf er auch an seinem 60. Geburtstag noch stolz sein.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / WEREK, Silvia Izquierdo/AP