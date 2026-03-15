Schock-Szene in Italien: Fußball-Profi sackt mitten im Spiel auf dem Rasen zusammen

Neapel (Italien) - Schock-Moment in der italienischen Serie A: Beim Fußball -Spiel zwischen dem SSC Neapel und US Lecce ist Lameck Banda (25) während der Partie mitten auf dem Rasen kollabiert.

Neapel-Trainer Antonio Conte (l.) und die Spieler kümmerten sich sofort um Lameck Banda (25), der zunächst regungslos am Boden lag. © IMAGO / ABACAPRESS

Es lief die 87. Spielminute im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel, als Lecce beim Stand von 2:1 für Neapel gerade einen Freistoß ausführen wollte. Abseits des Geschehens konnte man bereits sehen, dass Lameck Banda sich immer wieder an Brust und Hals fasste und sichtlich um Luft rang.

Dann sackte der 25-Jährige plötzlich zusammen und blieb zunächst regungslos am Boden liegen. Seine Mitspieler erkannten das als Erstes, rannten zu ihm hin, schnell eilten auch Ärzte und Physios auf den Rasen, alle riefen nach noch mehr Hilfe von allen Seiten.

Große Geste: Auch Neapels Trainer Antonio Conte (56) lief sofort auf den Rasen, kümmerte sich um den Spieler und machte darauf aufmerksam, dass mehr Hilfe nötig ist. Glücklicherweise hatte der Spieler aus Sambia seine Augen geöffnet und konnte kommunizieren.

Nach bangen Minuten auf dem Rasen konnte er mit einer Art Medizin-Cart abtransportiert werden. Sein Verein teilte wenige später in den sozialen Medien mit, dass der Linksaußen zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Neapel gebracht wurde.