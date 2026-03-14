Große Sorge um schwangere Frau von Marco Reus: Bewusstlos nach schwerem Sturz

Los Angeles (USA) - Vor zwei Wochen verkündete die Familie von Fußball -Star Marco Reus (36) stolz, dass der dritte Nachwuchs bei Frau Scarlett Gartmann (32) im Anmarsch ist. Jetzt gab es große Sorge um die werdende Mama und das Baby.

Scarlett Gartmann (32) stürzte am Mittwoch vom Pferd und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. © Screenshot/Instagram/scarlettgartmann

Wie das Model und die passionierte Dressurreiterin auf ihrem Instagram-Profil bekannt gab, stürzte sie am Mittwoch von ihrem Pferd und verlor dabei sogar kurzzeitig das Bewusstsein.

"Danach ist alles schwarz. Ich war sofort bewusstlos und kann mich an den Moment selbst gar nicht erinnern", schreibt sie selbst.

Passiert ist der Unfall demnach beim Aufsteigen auf ihr Pferd "Mochi". "Vielleicht habe ich ihn am Schweif berührt oder bin irgendwo hängengeblieben – auf jeden Fall ging er sofort mit allen vieren hoch und weil ich noch nicht richtig im Sattel saß, lag ich im nächsten Moment schon im Dreck", beschreibt sie, was ihrer Meinung nach passiert sein muss.

Da sie schwanger mit Kind Nummer drei der Familie ist, fuhr Gartmann nach dem Wiedererlangen des Bewusstseins sofort in eine Klinik.

Dort gab es dann Gott sei Dank Entwarnung für sie und das Ungeborene. "Was am Ende aber wirklich zählt: Dem Baby und mir geht es gut", berichtete sie am Freitag. Die Frau von Reus erklärte, sie habe nur "ein paar Prellungen und Schürfwunden", erlitten.