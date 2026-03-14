Große Sorge um schwangere Frau von Marco Reus: Bewusstlos nach schwerem Sturz
Los Angeles (USA) - Vor zwei Wochen verkündete die Familie von Fußball-Star Marco Reus (36) stolz, dass der dritte Nachwuchs bei Frau Scarlett Gartmann (32) im Anmarsch ist. Jetzt gab es große Sorge um die werdende Mama und das Baby.
Wie das Model und die passionierte Dressurreiterin auf ihrem Instagram-Profil bekannt gab, stürzte sie am Mittwoch von ihrem Pferd und verlor dabei sogar kurzzeitig das Bewusstsein.
"Danach ist alles schwarz. Ich war sofort bewusstlos und kann mich an den Moment selbst gar nicht erinnern", schreibt sie selbst.
Passiert ist der Unfall demnach beim Aufsteigen auf ihr Pferd "Mochi". "Vielleicht habe ich ihn am Schweif berührt oder bin irgendwo hängengeblieben – auf jeden Fall ging er sofort mit allen vieren hoch und weil ich noch nicht richtig im Sattel saß, lag ich im nächsten Moment schon im Dreck", beschreibt sie, was ihrer Meinung nach passiert sein muss.
Da sie schwanger mit Kind Nummer drei der Familie ist, fuhr Gartmann nach dem Wiedererlangen des Bewusstseins sofort in eine Klinik.
Dort gab es dann Gott sei Dank Entwarnung für sie und das Ungeborene. "Was am Ende aber wirklich zählt: Dem Baby und mir geht es gut", berichtete sie am Freitag. Die Frau von Reus erklärte, sie habe nur "ein paar Prellungen und Schürfwunden", erlitten.
Frau von Marco Reus, Scarlett Gartmann, trifft nach dem Sturz schwere, aber logische Entscheidung
Trotzdem hinterließ der Unfall bei der Schwangeren Spuren, sodass sie schweren Herzens eine wichtige, wenn auch extrem schwere Entscheidung traf: "Trotzdem habe ich für mich entschieden, dass das jetzt erstmal eine Pause vom Reiten während der Schwangerschaft ist. Nicht für immer, aber für jetzt. Sicherheit geht einfach vor – für mein Baby und für mich."
Gartmann betont, dass ihr der Verzicht auf den Reitsport alles andere als leicht falle, da es "für mich so viel mehr als nur ein Hobby ist. Es ist ein Teil meines Lebens. Aber ich weiß auch: Es ist nur eine Pause, kein Abschied. Und nach der Schwangerschaft werde ich – wieder in den Sattel steigen."
In den kommenden Tagen wolle sie sich noch einmal zu Wort melden, wenn sie das Geschehen besser verarbeitet hätte.
Gartmann ist die Jugendliebe von Reus, beide haben bereits zwei gemeinsame Töchter (6, 2). Seit 2019 sind die beiden verheiratet, zusammen verließen sie 2024 Borussia Dortmund und zogen nach Los Angeles, wo der Offensivmann seitdem für LA Galaxy spielt.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Herbert Bucco, Screenshot/Instagram/scarlettgartmann