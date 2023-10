"In meinen Schuhen war Scheiße": England-Stürmer enthüllt eklige "Lektion"

Bristol (England) - Zu Beginn des Jahrtausends startete Leroy Lita (38) seine Profikarriere als Jungspund beim englischen Klub Bristol City . Damals herrschte zwischen den Fußballer-Generationen offenbar noch eine ganz andere Hackordnung, wie der Angreifer am eigenen Schuhwerk zu spüren bekam.

Perplex habe er sich an einen Bristol-Kollegen gewandt: "Ich habe mit Clayton Fortune gesprochen und ihn gefragt: 'Ist das wirklich passiert? Machen die echt solche Sachen? Wir sind Profi-Fußballer'. Was ist hier los, Mann? Ist das normal?"

Ein schwerwiegender Fehler, wie sich herausstellen sollte. "Am Montag kam ich zurück und in meinen Schuhen war Scheiße", so Lita.

"Ich fuhr über das Wochenende zurück nach London und musste mich beeilen, um den Bus zu erwischen. Deshalb habe ich seine Schuhe nicht geputzt", erzählte der frühere U21-Nationalkicker der "Three Lions".

Seinerzeit gehörte es nämlich zu den Aufgaben der Talente, die Treter der älteren Spieler nach dem Training zu putzen, wie der Offensivakteur nun im " Under The Cosh "-Podcast verriet.

Für die englische U21-Nationalmannschaft erzielte Leroy Lita (heute 38, vorn) sechs Treffer in neun Spielen. (Archivfoto) © ED OUDENAARDEN / ANP / AFP

Der Übeltäter sei ihm in diesem Moment übrigens noch nicht bekannt gewesen, erst zehn Jahre später habe Coles ihm seinen unappetitlichen Streich gebeichtet.

"Wir sind gute Freunde, er ist ein guter Kerl. Er wollte mir eine Lektion erteilen", sieht Lita den widerlichen Zwischenfall mittlerweile gelassen. Die Schuhe warf er nach eigenen Angaben umgehend in den Müll.



Trotz des eher rauen Umgangs im Klub fand sich der Mittelstürmer bei Bristol schnell im Herrenbereich zurecht, machte in der drittklassigen League One mit starken 24 Treffern auf sich aufmerksam und wechselte anschließen zum FC Reading in die Championship.

Mit den "Royals" stieg er in der Saison 2005/06 dann auch gleich in die Premier League auf, wo er im Jahr darauf sieben Tore in 33 Einsätzen erzielte.

Später stürmte er auch noch für Swansea City im englischen Oberhaus, zudem schnürte er seine - hoffentlich sauberen - Schuhe für den FC Middlesbrough, Norwich City sowie Brighton & Hove Albion.

Aktiv ist Lita selbst heute noch, inzwischen spielt er für den Amateurklub Nuneaton Borough.