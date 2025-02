Er holte DFB-Star Füllkrug nach London! Deutscher bei Premier-League-Klub vor die Tür gesetzt

Wie der Klub aus dem Nordosten der Millionenmetropole London bekannt gab, gehen beide Parteien von nun an getrennte Wege. "West Ham United Football Club kann bestätigen, dass der Technische Direktor Tim Steidten den Club verlassen wird", heißt es in einem am heutigen Dienstagvormittag veröffentlichten Statement.

Zuletzt war Niclas Füllkrug (31) immer wieder von schweren Verletzungen heimgesucht worden. © Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

"Es war immer mein Traum, in führender Position in der Premier League zu arbeiten. Und es war tatsächlich eine wunderbare Reise in einem tollen Klub mit tollen Fans", erklärte Steidten, der seit Juli 2023 für die Transferplanungen des Hauptstadtklubs verantwortlich war: "In der jetzigen Konstellation ist es aber für alle das Beste, getrennte Wege zu gehen."

Unter seiner Regie sicherten sich die Hammers die Dienste von Niclas Füllkrug (31). Für den 27 Millionen Pfund schweren Deal wurde er jedoch heftig kritisiert.

Denn bislang wurde der 31-jährige Ex-BVB-Kicker von mehrere Verletzungen heimgesucht, kam bislang nur auf elf magere Einsätze - und fällt derzeit wegen einer Oberschenkelverletzung für längere Zeit aus.

Von 2019 bis 2023 war Steidten als Scoutingleiter und Sportkoordinator bei Bayer 04 Leverkusen aktiv.