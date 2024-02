Er schmiss mit Essen um sich! Barça-Präsident flippt nach Unentschieden völlig aus

Die Lage für Trainer Xavi (44), der bereits seinen Rücktritt für nach der Saison angekündigt hat, wird immer bedrohlicher - ein Heimsieg gegen den Tabellen-Vorletzten aus Granada, der bisher nur einen einzigen Auswärts-Punkt einsammeln konnte, war am Sonntagabend eigentlich Pflicht.

Der Anlass für Joan Laportas Wut: Der FC Barcelona spielte daheim nur Unentschieden gegen den Vorletzten FC Granada. © JOSEP LAGO / AFP

Besonders pikant: Noch-Trainer Xavi, der Medienberichten zufolge vor dem Blitz-Aus bei dem Verein steht, bei dem er beinahe seine gesamte Karriere als Spieler verbrachte, erklärte nur wenige Minuten nach dem Vorfall auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass der Präsident wie immer nach dem Spiel in die Umkleidekabine gegangen und "positiv gestimmt" gewesen sei.

Doch ob man dem nach dem peinlichen Auftritt des amtierenden spanischen Meisters und dem Bericht des Radiosenders Glauben schenken kann?

Die Nerven dürften bei allen Beteiligten inzwischen mehr als blank liegen, die Unstimmigkeiten werden immer größer.

Gegen Celta Vigo, ebenfalls Abstiegskandidat in LaLiga, muss am kommenden Samstag auf jeden Fall ein Sieg her. Wer weiß, welche Gegenstände sonst als Nächstes durchs Stadion fliegen ...