Er verschickte Dickpics an Mitarbeiterinnen: Klub-Direktor weltweit gesperrt!

Marc Overmars (50) wird seine Arbeit zunächst nicht weiter ausführen können - er wurde von der FIFA für mindestens ein Jahr gesperrt.

Während seiner Zeit als Sportdirektor bei Ajax Amsterdam (2012 bis 2022) hatte Overmars sich wiederholt grenzüberschreitend gegenüber Mitarbeiterinnen des Vereins verhalten.

Laut der niederländischen Zeitung NRC habe der Ex-Profi sich mehreren Frauen aufgedrängt und unangemessene WhatsApp-Nachrichten versendet, wie etwa Bilder von seinem Penis.

Overmars trat im Februar 2022 selbst zurück und erklärte, er schäme sich, Ermittlungen gegen ihn wurden trotzdem eingeleitet.

Daraufhin wurde der 50-Jährige vom niederländischen Sportgericht Mitte November 2023 zu einer Sperre verurteilt, die allerdings nur in den Niederlanden galt und somit keine Auswirkungen auf Overmars hatte, da dieser inzwischen in Belgien tätig ist: Rund einen Monat nach seinem Ausscheiden bei Ajax Amsterdam heuerte der frühere Barcelona-Profi beim belgischen Erstligisten Royal Antwerpen an.

Der niederländische Verband KNVB stellte jedoch einen Antrag bei der Disziplinarkommission der FIFA, die Sperre auch weltweit auszudehnen - mit Erfolg!