Er war Nationalspieler und kickte in der Premier League: Trainer (†39) von Zweitligist verstorben

"In den letzten Jahren habe ich miterlebt, wie Sol mit erstaunlicher mentaler und körperlicher Stärke und Stoizismus gegen seinen Krebs ankämpfte. Leider war es nie ein fairer Kampf, und gerade als es wieder bergauf ging, hat er einen Rückschlag erlitten und ist schließlich am 31. August erlegen", schrieb Chloë Bamba.

Nach dem Ausbrechen seiner Krebserkrankung im März 2021 waren seine Mitspieler von Cardiff City in Gedanken bei ihm. © IMAGO / Pro Sports Images

"Ich habe meine schlimmsten Tage erlebt, aber auch einige meiner besten. Sol akzeptierte sein Schicksal als Gottes Willen und verließ diese Erde in dem Wissen, dass er ohne den Schatten eines Zweifels von ganzem Herzen geliebt wurde. Dafür habe ich gesorgt", findet sie bewegende Worte.

Trotz des Vorfalls wurde die Partie in der Türkei ausgetragen, sie endete 0:0. Bei Manisa stand unter anderem der Deutsche Kwasi Wriedt (30) aus dem Platz, der in Deutschland für den FC Bayern II, Holstein Kiel und den VfL Osnabrück spielte.

Nach der Nachricht seines Todes nahm die Welle der Beileidsbekundungen Fahrt auf.

"Als Spieler und Trainer hatte Sol einen unermesslichen Einfluss auf unseren Fußballverein. Er war für uns alle ein Held, ein Anführer in jeder Umkleidekabine und ein wahrer Gentleman", schrieb Cardiff City auf X.

Bamba wurde in Frankreich geboren, fußballerisch bei Paris Saint-Germain (PSG) ausgebildet. Der Innenverteidiger spielte später in der Türkei bei Trabzonspor, in Italien bei Palermo sowie in England bei Leeds United, Cardiff City und dem FC Middlesbrough, wo er schließlich 2022 seine Karriere beendete.

Für die Elfenbeinküste absolvierte der 1,90-Meter-Mann 46 Spiele und schoss dabei ein Tor. In den ersten beiden englischen Ligen kam er 239 Mal zum Einsatz.