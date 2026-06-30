Sie suchten 72 Stunden nach ihnen! Frau und zwei Kinder von Fußballer tot aufgefunden

Caracas (Venezuela) - 72 Stunden lang suchten sie nach ihnen in den Trümmern von Caracas, nun herrscht traurige Gewissheit: Die Frau und die beiden gemeinsamen Kinder von Fußballer Lucas Trejo (38) sind bei der Erdbeben-Katastrophe in Venezuela ums Leben gekommen.

Lucas Trejo (38, r.) verlor seine Frau Yanina (2.v.l.) sowie die beiden Kinder Ainhoa (l.) und Aarón (2.v.r.) bei der Erdbeben-Katastrophe in Venezuela. © Screenshot/Instagram/lucastrejo_lt

Für Yanina de Trejo, Aarón Trejo und Ainhoa Trejo kam jede Hilfe zu spät. Das bestätigte sein Verein am Sonntag auf Instagram. "Die große Familie des Clubs Sport Marítimo de La Guaira spricht ihr Beileid zum Tod ihrer Angehörigen aus, der sich am vergangenen 24. Juni während des Erdbebens ereignete, das das ganze Land erschütterte", schrieb der Klub.

Nachdem am 24. Juni gleich zweimal die Erde heftigst in Venezuela gebebt hatte, stürzten unzählige Gebäude ein und begruben Tausende Menschen unter den Trümmern. Mittlerweile gibt es offiziell 1450 Tote. Auch Straßenzüge und der Flughafen der Hauptstadt Caracas wurden beschädigt.

Der Argentinier Lucas Trejo spielt aktuell in der zweiten venezolanischen Liga bei Marítimo La Guaira. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von Caracas entfernt. Einen Tag nach der Tragödie sollte sein Team im "Copa Venezuela" gegen Deportivo Miranda FC in Caracas spielen.

Der ehemalige Fußballer Edson Tortolero (54) beteiligt sich seit dem Unglück an der Suche nach Überlebenden und überbrachte die tragische Nachricht ebenfalls am späten Samstagabend (Ortszeit).