Sie suchten 72 Stunden nach ihnen! Frau und zwei Kinder von Fußballer tot aufgefunden
Caracas (Venezuela) - 72 Stunden lang suchten sie nach ihnen in den Trümmern von Caracas, nun herrscht traurige Gewissheit: Die Frau und die beiden gemeinsamen Kinder von Fußballer Lucas Trejo (38) sind bei der Erdbeben-Katastrophe in Venezuela ums Leben gekommen.
Für Yanina de Trejo, Aarón Trejo und Ainhoa Trejo kam jede Hilfe zu spät. Das bestätigte sein Verein am Sonntag auf Instagram. "Die große Familie des Clubs Sport Marítimo de La Guaira spricht ihr Beileid zum Tod ihrer Angehörigen aus, der sich am vergangenen 24. Juni während des Erdbebens ereignete, das das ganze Land erschütterte", schrieb der Klub.
Nachdem am 24. Juni gleich zweimal die Erde heftigst in Venezuela gebebt hatte, stürzten unzählige Gebäude ein und begruben Tausende Menschen unter den Trümmern. Mittlerweile gibt es offiziell 1450 Tote. Auch Straßenzüge und der Flughafen der Hauptstadt Caracas wurden beschädigt.
Der Argentinier Lucas Trejo spielt aktuell in der zweiten venezolanischen Liga bei Marítimo La Guaira. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von Caracas entfernt. Einen Tag nach der Tragödie sollte sein Team im "Copa Venezuela" gegen Deportivo Miranda FC in Caracas spielen.
Der ehemalige Fußballer Edson Tortolero (54) beteiligt sich seit dem Unglück an der Suche nach Überlebenden und überbrachte die tragische Nachricht ebenfalls am späten Samstagabend (Ortszeit).
Mitspieler von Lucas Trejo verliert ebenfalls seine Ehefrau
"Wir möchten alle Menschen in Venezuela und Argentinien darüber informieren, dass die Leichen der Familienangehörigen von Lucas Trejo gefunden wurden. Wir danken allen für ihre Unterstützung und bitten darum, seiner Familie in dieser Zeit größtmöglichen Respekt entgegenzubringen", schrieb er in seiner Instagram-Story.
Das verheerende Erdbeben hat die Fußball-Welt in Venezuela nachhaltig erschüttert. Neben der Familie von Lucas Trejo starb auch Andrea, die Ehefrau von Héctor Bello (28), ebenfalls Spieler von Marítimo de la Guaira, als sie die einjährige Tochter Alana vor den Trümmern schützen wollte.
Zahlreiche weitere Nachwuchsfußballer kamen bei dem Unglück ums Leben. Auch fünf Tage nach der Tragödie läuft die Suche nach Überlebenden immer noch.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/lucastrejo_lt