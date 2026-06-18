Große Trauer in Frankreich: Trainer von Erstligist stirbt mit nur 58 Jahren
Brest (Frankreich) - Große Trauer in Frankreich: Trainer Éric Roy ist im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Mittwochabend mit extrem bewegenden und wertschätzenden Worten auf seinem Instagram-Account mit. Der Coach hatte bis zuletzt den Erstligisten Stade Brest betreut. Im Kreise seiner Lieben sei er zu Hause friedlich eingeschlafen.
"Mit großer Trauer müssen wir euch den Tod unseres Vaters und Ehemanns, Éric Roy, mitteilen. Seit dreieinhalb Jahren kämpfte Papa gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Während dieser ganzen Zeit lebte er mit einer Kraft weiter, die uns noch immer beeindruckt – getragen von der Liebe seiner Familie, vom Fußball, von seiner Arbeit und von dieser Leidenschaft, die ihn nie verlassen hat", schrieb die Familie.
Die französische Nationalmannschaft gedachte ihm während des Trainings am Mittwoch im Rahmen der Fußball-WM 2026 mit einer Schweigeminute.
Éric Roy hatte seit Januar 2023 Stade Brest trainiert und stand bis zuletzt an der Seitenlinie des Vereins. Am 17. Mai sollte er sein letztes Spiel des Klubs bei der Partie zu Hause gegen Angers (1:1) coachen. Trotz seiner Erkrankung gab er für sein Team, seine Spieler und den Verein alles.
"Was er in den letzten Jahren geleistet hat, wird für uns immer etwas Außergewöhnliches bleiben. Diese schwere Zeit durchzustehen und gleichzeitig einen Verein, eine Mannschaft und eine so beeindruckende Geschichte zu begleiten, sagt viel über den Menschen aus, der er war", schreiben die Kinder auf Instagram.
Ihr Papa sei ein zutiefst liebevoller, aufrichtiger und ehrlicher Mensch gewesen. "Er liebte den Fußball von ganzem Herzen. Sein Abenteuer beim Stade Brestois war einer der schönsten Momente seines Lebens. Es gab ihm Energie, Freude und einen Grund, weiterzumachen – selbst in den schwierigsten Momenten", erklärt die Familie.
Éric Roy spielte für Nizza, Lyon und Marseille
Zu seinen Spielern habe er eine seltene und wundervolle Verbindung aufgebaut. "Er liebte sie von ganzem Herzen und war stolz, zutiefst stolz darauf, ihr Trainer zu sein", heißt es weiter.
Als Spieler lief Éric Roy im defensiven Mittelfeld für OGC Nizza, Olympique Lyon, Marseille und den AFC Sunderland auf. Sein Vater Serge Roy war ebenfalls Fußballer, gewann die französische Meisterschaft und den Pokal. Erst Weihnachten 2025 musste Éric den Tod des eigenen Papas verkraften, der im Alter von 93 Jahren die Augen für immer schloss.
Nun folgte ihm auch Éric. Sein Verein fand ebenfalls bewegende Worte für den Trainer. "Es gäbe heute so viel zu sagen, doch vor allem überwältigen uns die Emotionen und die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen. Éric, wir werden niemals vergessen, was du dem Verein gegeben hast und was für ein Mensch du warst. Du wirst für immer in unseren Herzen und in der Geschichte des Stade Brestois 29 bleiben."
Zahlreiche Vereine wie PSG, Bayer Leverkusen, Auxerre, Ausrüster Adidas und Persönlichkeiten wie Yannick Noah (66) brachten ihre Trauer zum Ausdruck. "Wir spüren die unermessliche Leere, die er hinterlassen wird, aber wir wissen auch um das wunderbare Vermächtnis, das er hinterlässt. Ein Vermächtnis aus Leidenschaft, Loyalität, Mut, Anspruch, Respekt und Liebe zum Spiel", schrieben seine Kinder Victoria Rose und Markus sowie Ehefrau Loëtitia bewegende Abschiedsworte.
Für sie und auch den Verein wird die Leere, die er hinterlässt, nicht zu füllen sein.
Titelfoto: JOSEP LAGO / AFP