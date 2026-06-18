Große Trauer in Frankreich: Trainer von Erstligist stirbt mit nur 58 Jahren

Brest (Frankreich) - Große Trauer in Frankreich: Trainer Éric Roy ist im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Mittwochabend mit extrem bewegenden und wertschätzenden Worten auf seinem Instagram-Account mit. Der Coach hatte bis zuletzt den Erstligisten Stade Brest betreut. Im Kreise seiner Lieben sei er zu Hause friedlich eingeschlafen.

Éric Roy (†58) schlief am Mittwoch im Kreise seiner Familie ein. Der Trainer von Stade Brest litt seit dreieinhalb Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. © JOSEP LAGO / AFP

"Mit großer Trauer müssen wir euch den Tod unseres Vaters und Ehemanns, Éric Roy, mitteilen. Seit dreieinhalb Jahren kämpfte Papa gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Während dieser ganzen Zeit lebte er mit einer Kraft weiter, die uns noch immer beeindruckt – getragen von der Liebe seiner Familie, vom Fußball, von seiner Arbeit und von dieser Leidenschaft, die ihn nie verlassen hat", schrieb die Familie.

Die französische Nationalmannschaft gedachte ihm während des Trainings am Mittwoch im Rahmen der Fußball-WM 2026 mit einer Schweigeminute.

Éric Roy hatte seit Januar 2023 Stade Brest trainiert und stand bis zuletzt an der Seitenlinie des Vereins. Am 17. Mai sollte er sein letztes Spiel des Klubs bei der Partie zu Hause gegen Angers (1:1) coachen. Trotz seiner Erkrankung gab er für sein Team, seine Spieler und den Verein alles.

"Was er in den letzten Jahren geleistet hat, wird für uns immer etwas Außergewöhnliches bleiben. Diese schwere Zeit durchzustehen und gleichzeitig einen Verein, eine Mannschaft und eine so beeindruckende Geschichte zu begleiten, sagt viel über den Menschen aus, der er war", schreiben die Kinder auf Instagram.

Ihr Papa sei ein zutiefst liebevoller, aufrichtiger und ehrlicher Mensch gewesen. "Er liebte den Fußball von ganzem Herzen. Sein Abenteuer beim Stade Brestois war einer der schönsten Momente seines Lebens. Es gab ihm Energie, Freude und einen Grund, weiterzumachen – selbst in den schwierigsten Momenten", erklärt die Familie.