Erneutes Eriksen-Drama: Bundesliga Star kollabiert - Spielabbruch!

Odense - Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand bei der Europameisterschaft ist Dänemarks Fußball-Star Christian Eriksen vom VfL Wolfsburg erneut auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Während des Länderspiels gegen die Ukraine fiel der 34-Jährige in der 65. Minute zu Boden.

Beim Stand von 2:1 für Dänemark wurde das Spiel gegen die Ukraine abgebrochen. © Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Mitspieler riefen sofort die dänischen Teamärzte herbei und bildeten einen Sichtschutz um ihren Kapitän.

Die Zuschauer in Odense riefen lautstark "Eriksen, Eriksen".

Der Wolfsburg-Profi konnte allerdings nach einer ersten Behandlung wieder aufstehen und unter dem Applaus der Zuschauer und Spieler auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der auf das Stadiongelände gefahren kam.

"Eriksen ist unter den Umständen wohlauf", sagte der Stadionsprecher nach Angeben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Dasselbe teilte auch der Verband wenig später mit.

"Er war kurzzeitig bewusstlos, kam aber sehr schnell wieder zu sich und wir konnten rasch Kontakt zu ihm herstellen", sagte Morten Boesen, der dänische Teamarzt.

Der Schiedsrichter brach das Spiel trotzdem beim Stand von 2:1 für die Dänen ab.

Während der EM 2021 war Eriksen beim ersten dänischen Spiel gegen Finnland in Kopenhagen zusammengebrochen.