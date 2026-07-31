Erst Fake News, jetzt traurige Realität: Weltmeister Franco Baresi stirbt mit nur 66 Jahren
Mailand (Italien) - Schon vor wenigen Tagen kursierte die Meldung, dass Italien-Legende Franco Baresi verstorben sei. Zu diesem Zeitpunkt dementierte die AC Mailand das noch, jetzt muss der italienische Klub die tragischen Nachrichten doch bestätigen: Der Weltmeister von 1982 verstarb mit nur 66 Jahren.
Unter dem Motto "Franco Baresi forever" schrieb der Klub, bei dem der Verteidiger seine gesamte Karriere verbracht hatte, einen emotionalen Nachruf auf seine Vereinslegende.
"Es ist unglaublich schwer, den Verlust eines Menschen zu verkünden, der das Herz und die Seele des AC Mailand verkörperte. Doch jeder im Verein und alle Milanisti müssen dem Andenken an Franco Baresi gerecht werden", hieß es in der Stellungnahme von Freitagmorgen: "Wir müssen stark sein und jede noch so kleine Kraft aufbringen, selbst in dieser traurigsten aller Zeiten."
Der Nachrichtenagentur ANSA zufolge war der 66-Jährige in der Nacht zu Freitag verstorben.
Baresi war schwer erkrankt gewesen, hatte sich 2025 einer Operation wegen eines Knotens in der Lunge unterziehen müssen. Doch er kämpfte sich zunächst zurück und war im Februar noch Teil der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, bei der er die Fackel tragen durfte.
"Wir haben Franco nur wenige Monate nach seinem letzten öffentlichen Auftritt in einem vollbesetzten San Siro verloren - bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand, einem Ereignis auf der Weltbühne, das er zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht hat", schrieb Milan.
Franco Baresi blieb der AC Mailand sein Leben lang treu
Baresi war ein legendärer Abwehrchef, der sowohl als Innenverteidiger als auch als Libero spielte, und lief in seiner gesamten Vereinskarriere von 1978 bis 1997 nur für die Rossoneri auf, holte unter anderem sechs Meistertitel und dreimal den Europapokal der Landesmeister.
Auch im Anschluss blieb er seinem Herzensklub treu, arbeitete unter anderem als Jugendtrainer und im Management und seit 2020 als Vizepräsident für Milan.
Mit der italienischen Nationalmannschaft, deren Trikot der Abwehrspieler 81-mal trug, wurde er 1982 Weltmeister und 1994 Vize-Weltmeister.
"In Gedenken an Franco stehen wir vereint und wissen, dass er uns auf unserer Reise als Rossoneri begleiten und antreiben wird. Für immer. Denn Baresi ist für immer", schloss die AC Mailand.
Titelfoto: Made Nagi/dpa