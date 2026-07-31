Erst Fake News, jetzt traurige Realität: Weltmeister Franco Baresi stirbt mit nur 66 Jahren

Mailand (Italien) - Schon vor wenigen Tagen kursierte die Meldung, dass Italien-Legende Franco Baresi verstorben sei. Zu diesem Zeitpunkt dementierte die AC Mailand das noch , jetzt muss der italienische Klub die tragischen Nachrichten doch bestätigen: Der Weltmeister von 1982 verstarb mit nur 66 Jahren.

Mit nur 66 Jahren ist die Vereinslegende der AC Mailand, Franco Baresi, verstorben. © Made Nagi/dpa

Unter dem Motto "Franco Baresi forever" schrieb der Klub, bei dem der Verteidiger seine gesamte Karriere verbracht hatte, einen emotionalen Nachruf auf seine Vereinslegende.

"Es ist unglaublich schwer, den Verlust eines Menschen zu verkünden, der das Herz und die Seele des AC Mailand verkörperte. Doch jeder im Verein und alle Milanisti müssen dem Andenken an Franco Baresi gerecht werden", hieß es in der Stellungnahme von Freitagmorgen: "Wir müssen stark sein und jede noch so kleine Kraft aufbringen, selbst in dieser traurigsten aller Zeiten."

Der Nachrichtenagentur ANSA zufolge war der 66-Jährige in der Nacht zu Freitag verstorben.

Baresi war schwer erkrankt gewesen, hatte sich 2025 einer Operation wegen eines Knotens in der Lunge unterziehen müssen. Doch er kämpfte sich zunächst zurück und war im Februar noch Teil der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, bei der er die Fackel tragen durfte.

"Wir haben Franco nur wenige Monate nach seinem letzten öffentlichen Auftritt in einem vollbesetzten San Siro verloren - bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand, einem Ereignis auf der Weltbühne, das er zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht hat", schrieb Milan.