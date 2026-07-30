AC Mailand dementiert Tod von Klublegende, aber kann Sorgen nicht wegwischen

Mailand (Italien) - Sorge um Franco Baresi (66)! Der italienische Weltmeister von 1982 hat schon seit Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt. Tot ist der frühere Weltklasse-Libero allerdings noch nicht, wie seine AC Mailand nun in einem Statement klarstellen musste.

Franco Baresi (heute 66, r.) absolvierte satte 716 Spiele für die AC Mailand, übernahm seinen Klub später auch kurz als Trainer und ist seit 2020 Vize-Präsident. (Archivfoto) © PATRICK HERTZOG / AFP

"AC Mailand dementiert die Falschmeldungen, die in den letzten Minuten über Franco Baresi kursiert sind", schrieb der Spitzenklub aus der Serie A am Mittwochabend.

Zuvor waren Artikel und Beiträge in den sozialen Netzwerken aufgetaucht, in denen bereits vom Tod des Vize-Präsidenten der Rossoneri berichtet wurde.

Darauf fiel selbst der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini (53) herein und gedachte der Milan-Klublegende auf seinen Social-Media-Profilen: "Das wahre Milan, der wahre Fußball. Flieg mit deiner Kurve, Capitano, du warst und wirst für immer unser Aushängeschild sein", so der Politiker.

Kurz nach der Richtigstellung des Vereins löschte der 53-Jährige seinen Beitrag dann wieder.

Aufatmen war und ist bei den Fans des 66-Jährigen allerdings trotzdem nicht angesagt. "Franco durchlebt gerade eine schwierige Zeit und der Verein steht ihm und seiner Familie mit Zuneigung zur Seite", fügten die Rossoneri an.