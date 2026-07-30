Rauswurf! Ex-RB-Trainer Zorniger ab sofort arbeitslos

Odense - Nach nur einem Jahr ist schon wieder Schluss: Alexander Zorniger (58) ist seinen Job bei Odense BK los.

Alexander Zorniger (58) ist nicht mehr Trainer bei Odense. © IMAGO / Gonzales Photo

Der frühere Trainer von RB Leipzig, Greuther Fürth und des VfB Stuttgart ist mit sofortiger Wirkung entlassen worden, wie der dänische Erstligist am Donnerstagvormittag mitteilte.

"Wir sehen die Notwendigkeit für Veränderungen, um die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen", sagte Sportdirektor Troels Bech (60). "Leider mussten wir feststellen, dass wir uns nicht auf eine gemeinsame Linie in Bezug auf Kultur und Identität verständigen konnten – Aspekte, die für uns von entscheidender Bedeutung sind."

Am Nachmittag soll um 15 Uhr ein Pressegespräch über die aktuelle Entwicklung rund um die Besetzung der Cheftrainer-Position abgehalten werden.

Zorniger hatte Aufsteiger Odense im vergangenen Sommer übernommen und war mit dem Boldklub auf Rang acht von zwölf Mannschaften eingelaufen. Am 1. Spieltag der neuen Saison verlor der 58-Jährige mit seinem Team 0:1 bei Viborg FF.