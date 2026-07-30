Rauswurf! Ex-RB-Trainer Zorniger ab sofort arbeitslos
Odense - Nach nur einem Jahr ist schon wieder Schluss: Alexander Zorniger (58) ist seinen Job bei Odense BK los.
Der frühere Trainer von RB Leipzig, Greuther Fürth und des VfB Stuttgart ist mit sofortiger Wirkung entlassen worden, wie der dänische Erstligist am Donnerstagvormittag mitteilte.
"Wir sehen die Notwendigkeit für Veränderungen, um die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen", sagte Sportdirektor Troels Bech (60). "Leider mussten wir feststellen, dass wir uns nicht auf eine gemeinsame Linie in Bezug auf Kultur und Identität verständigen konnten – Aspekte, die für uns von entscheidender Bedeutung sind."
Am Nachmittag soll um 15 Uhr ein Pressegespräch über die aktuelle Entwicklung rund um die Besetzung der Cheftrainer-Position abgehalten werden.
Zorniger hatte Aufsteiger Odense im vergangenen Sommer übernommen und war mit dem Boldklub auf Rang acht von zwölf Mannschaften eingelaufen. Am 1. Spieltag der neuen Saison verlor der 58-Jährige mit seinem Team 0:1 bei Viborg FF.
Zuvor hatte Zorniger in Fürth (Oktober 2022 bis Oktober 2024), Apollon Limassol (Juni 2021 bis August 2022), Bröndby (Juni 2016 bis Februar 2019), Stuttgart (Juli 2015 bis November 2015) und Leipzig (Juli 2012 bis Februar 2015) unter Vertrag gestanden.
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