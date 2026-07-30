Teamkollege filmt alles mit: Brutale Räuber nehmen Fußballprofi in Würgegriff

Brüssel (Belgien) - Morgendlicher Albtraum für Mohammed Fuseini (24)! Der Stürmer des belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise wurde am vergangenen Sonntagmorgen zum Opfer eines brutalen Raubüberfalls, den ein Kollege von ihm sogar filmte.

Mohammed Fuseini (24) spielt seit Sommer 2024 für den belgischen Top-Klub Royale Union Saint-Gilloise. Zuvor war der Angreifer für Sturm Graz in Österreich aktiv. © JASPER JACOBS / AFP

Wie die Tageszeitung "Het Laatste Nieuws" berichtet, verließ der 24-Jährige gegen 6.30 Uhr den Klub "Bloody Louis" in Brüssel und ging gerade zu seinem Auto, als er zunächst von zwei Männern in Kapuzen angesprochen wurde.

Plötzlich tauchten noch drei weitere Personen auf, und die Situation wurde brenzlig. Die fünfköpfige Gruppe zerrte den ghanaischen Nationalkicker aus seinem Wagen und durchsuchte diesen.

Drei der Angreifer kümmerten sich dabei um Fuseini, hielten ihn gewaltsam in Schach und nahmen ihn dabei in den Schwitzkasten. Der Fußballprofi wehrte sich, wurde letztlich aber zu Boden gerungen.

Währenddessen erbeuteten die Räuber seine Rolex-Uhr, sein Handy und weitere persönliche Gegenstände aus dem Auto. Anschließend ließen sie den Offensivakteur frei.

Nach Informationen des Blattes filmte ein namentlich nicht genannter Teamkollege von Saint-Gilloise die brutale Szene aus dem Hintergrund mit - und half den späteren Ermittlungen der Polizei damit entscheidend.

So konnten einige mutmaßliche Täter inzwischen nämlich identifiziert werden. Bei einem 23-jährigen Verdächtigen klickten bereits die Handschellen.