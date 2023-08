Europas Fußballer des Jahres: Haaland sticht Messi aus!

Monaco - Erling Haaland (23) ist zum ersten Mal Europas Fußballer des Jahres. In der Endauswahl sticht er sogar den argentinischen Weltmeister Lionel Messi (36) aus.

Erling Haaland (23, l.)und Aitana Bonmati (25, r.) wurde zu den besten Fußballern Europas ausgezeichnet. © NICOLAS TUCAT / AFP

Erling Haaland hielt die Trophäe stolz in den Händen, lächelte zufrieden - und kündigte direkt weitere Großtaten an: Die norwegische Tormaschine ist nach einer atemberaubenden Premierensaison in der Premier League samt Triple-Gewinn und Torrekord zum besten Spieler Europas gewählt worden.

"Ich bin stolz, ich bin glücklich - ich habe das Triple gewonnen, als ich gerade 22 Jahre alt war", sagte Haaland: "Es war mein Traum, als ich ein Kind war. Es ist etwas Besonderes. Es gibt mir so viel Motivation, noch mehr zu erreichen. Noch mehr Trophäen zu sammeln, ich bin so glücklich."

Haaland setzte sich gegen seinen Teamkollegen und kongenialen Vorlagengeber Kevin De Bruyne (32) und allen voran den argentinischen Weltmeister Lionel Messi durch.

Bei der Endrunde in Katar hatte Messi überragt, seine Saison bei Paris St. Germain war dagegen durchwachsen. Mittlerweile spielt der Dribbelkünstler, der die Auszeichnung bereits dreimal gewonnen hatte, für Inter Miami in der MLS.