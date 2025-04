Ex-Bundesliga-Stürmer träumt von Champions-League-Titel

Hamburg/Sydney - Es läuft für ihn! Ex-Bundesliga-Stürmer Lennart Thy (33) ist mit seinen Lion City Sailors aus Singapur in das Finale der zweitklassigen Champions League in Asien (AFC) eingezogen. Im Rückspiel konnte sich das Team sogar eine Niederlage erlauben.

Thy und die LC Sailors dürften in diesem Duell der klare Außenseiter sein. Gespielt wird das Finale am 18. Mai.

Nach dem 2:0-Hinspielerfolg in der vergangenen Woche, zu dem Thy einen Treffer beigesteuert hatte, konnten sich die LC Sailors im Rückspiel bei Sydney FC aus Australien am Mittwoch eine knappe 0:1-Niederlage erlauben. Das Team des deutschen Angreifers, der in diesem Wettbewerb dreimal erfolgreich war, zog damit ins Finale ein.

Die meisten seiner Spiele absolvierte Thy für den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga. © Daniel Reinhardt/dpa

Die nationale Liga führt der gebürtige Frechener mit den LC Sailors an. Der Vorsprung auf den Verfolger Tampines Rovers beträgt bei einem ausgetragenem Spiel weniger fünf Zähler.

Thy selbst liegt mit 27 Treffern und fünf Vorlagen auf Rang zwei in der Torschützenliste. Vor ihm liegt nur Tomoyuki Doi (27) von Geylang. Der Japaner hat in 27 Begegnungen sage und schreibe 42 Treffer erzielt.

Zudem steht der 32-Jährige mit seinem Verein noch im Halbfinale des nationalen Pokal-Wettbewerbs und gilt als Favorit auf den Titel.

In Deutschland lief Thy für den FC St. Pauli, für den er auch die meisten Spiele in seiner Karriere absolviert hat (127), und Werder Bremen, auf. Einen Namen machte er sich aber vor allem in den Niederlanden und beim PEC Zwolle. In der Saison 2022/23 schoss er den Verein mit 23 Treffern zum Aufstieg in die Eredivisie.