23 Tore in 36 Spielen! Ex-St.-Pauli-Stürmer Thy spricht im TAG24-Interview über seine Traumsaison

Hamburg/Zwolle - Mit 23 Toren hatte der ehemalige St.-Pauli-Profi Lennart Thy (31) einen großen Anteil am Aufstieg des PEC Zwolle in die Eredivisie in den Niederlanden. Mit TAG24 sprach der 31-Jährige über seine Wahnsinnssaison, seinen Ex-Klub, seinen Rekord als treffsicherster Deutscher und seine Stammzellenspende.