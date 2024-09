Ex-Profi packt aus und übt Kritik an Rangnick: "Er hat mich gedemütigt"

Manchester (England) - Diese beiden werden wohl keine Freunde mehr! Der Ex- Fußballprofi Phil Jones (32) hat scharfe Kritik an Ralf Rangnick (66) geübt - hatten doch beide bei Manchester United vor Jahren das gemeinsame Vergnügen. Wie nun bekannt wurde, schien das Spieler-Trainer-Verhältnis jedoch alles andere als intakt gewesen zu sein.

Nun hat sich Jones, Ex-Kicker der Red Devils an die Amtszeit des früheren ManU-Trainers zurückerinnert - und dabei kein gutes Haar an Rangnick gelassen.

Der frühere englische Nationalspieler Phil Jones (32) hat sich kritisch zu Ralf Rangnick geäußert. © OLI SCARFF / AFP

"Ich bin nie in der Kabine ausgerastet. Ich war nie emotional genug, um in der Umkleide die Beherrschung zu verlieren. Ich glaube, das war das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich ausgerastet bin", schilderte er und führte zugleich weiter aus: "In der Pause kam Ralf rein. Er sagte: 'Ich werde einen Wechsel vornehmen, Phil kommt runter.'"

Daraufhin soll das Team geschockt reagiert haben. "Ich zog meine Schuhe aus, schmiss sie auf den Boden und brüllte: 'Du verarschst mich doch.'"

"Ich war absolut wütend, dass er mich erniedrigt hat. Er hat mich gedemütigt. Vor den Zuschauern in Anfield, unseren großen Rivalen und den Fans und meiner Familie", erklärte er.

Jones, der von 2011 bis 2023 bei ManU unter Vertrag stand, hatte zu dem Zeitpunkt mit mehreren Verletzungen zu kämpfen - und schien vom Pech verfolgt. Im August 2024 hatte er - nach einem Jahr ohne Klub - sein Karriereende verkündet.