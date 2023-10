Ex-Schützling enthüllt: Andrea Pirlo lässt Spieler in der Halbzeit rauchen!

Istanbul (Türkei) - Die meisten Star-Trainer setzen bei ihren Kickern heutzutage eigentlich auf höchste Disziplin und absolute Professionalität. Der italienische Weltmeister Andrea Pirlo (44) lässt seine Leine dagegen offenbar länger und die Spieler auch mal in der Pause eine rauchen.

Weltenbummler Colin Kazim-Richards (37, l.) stand im Laufe seiner Karriere schon bei 18 verschiedenen Klubs unter Vertrag. © Ulises Ruiz / AFP

Zumindest behauptete das sein ehemaliger Schützling Colin Kazim-Richards (37) im Interview mit den "Filthy Fellas" auf YouTube.

Der 37-fache türkische Nationalspieler ging in der vergangenen Saison unter dem 44-jährigen Übungsleiter für Fatih Karagümrük SK aus der Süper Lig auf Torejagd und plauderte nun aus dem Nähkästchen.

"Wir hatten viele Italiener, die rauchen. In der Türkei hängt es vom Trainer ab, ob du rauchen darfst. Aber vergangenes Jahr unter Pirlo durften sie rauchen und sie rauchten schon vor dem Spiel ohne Ende richtige Zigaretten", erläuterte der in London geborene Stürmer.

Tatsächlich standen mit Keeper Emiliano Viviano (37), Davide Biraschi (29), Matteo Ricci (29), Andrea Bertolacci (32) und Fabio Borini (32) in der abgelaufenen Spielzeit gleich fünf italienische Profis beim Klub aus Istanbul unter Vertrag.

"Die sitzen in der Halbzeit da und rauchen, während er redet. Sie ertrinken in ihrem Rauch. Es ist eine ganz andere Kultur, versteht Ihr? Ich sage das also nicht, um zu schocken, sondern weil man das ganz rechtmäßig tun kann", führte Kazim-Richards aus.