Streit statt letzter Ehre: Sohn von Trainer-Legende (†69) stürmt wütend aus Trauerfeier

Dem Daily Record sagte der 46-Jährige hinterher, dass seine Familie in der Trauerrede kaum erwähnt worden sei und schon seit einigen Jahren eine hässliche Fehde innerhalb der Verwandtschaft brodele.

Andere Angehörige schließen sich dem Jugendtrainer des Al-Nasr SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kurz darauf an, im Hintergrund sind zudem unschöne Flüche zu hören.

Jimmy Calderwood (†69) war in 209 Spielen für den FC Aberdeen zuständig. © PAUL ELLIS / AFP

Später erkrankte der Ex-Coach an Alzheimer, Yvonne kümmerte sich in seinen letzten Jahren um ihn und richtete nun auch die Beerdigung aus.

"Wir konnten nicht einfach dasitzen und uns so respektlos behandeln lassen", erklärte Sohn Scott, der 2011 auch gemeinsam mit seinem Vater als Co-Trainer beim schottischen Erstligisten Ross County arbeitete.

"Mein Vater hätte sich so etwas nicht gefallen lassen, also konnte ich es auch nicht. Es war nicht nur die Respektlosigkeit gegenüber meiner Mutter, sondern gegenüber meiner ganzen Familie, die einfach aus seinem Leben getilgt wurde", wetterte der Sprössling gegen die Freundin seines Vaters.

Jimmy Calderwood spielte einst selbst als Profi für Birmingham City in England und Roda Kerkrade in den Niederlanden, ehe er sich als Trainer in seiner Heimat einen Namen machte.

Von 2004 bis 2009 saß er beim FC Aberdeen auf der Trainerbank, zur Saison 2007/08 führte er den Traditionsverein sogar in den UEFA Cup, wo nach der Gruppenphase jedoch in der 3. Runde gegen den FC Bayern München Schluss war.