Schock-Moment im TV: Fußball-Moderatorin bricht während Live-Übertragung zusammen

Southampton (England) - Die TV-Zuschauer hörten sich gerade die sportliche Expertenmeinung vor dem Freundschaftsspiel im Frauenfußball zwischen England und Ghana an, als plötzlich das bevorstehende Match völlig in den Hintergrund trat. Denn mitten während der Live-Schalte kollabierte Moderatorin Laura Woods (38).

Laura Woods (38) ist in England eine beliebte TV-Moderatorin, die beim Sport zum Einsatz kommt. © IMAGO / Every Second Media

Die Kameras waren gerade alle auf Experte Ian Wright (62) gerichtet, als der Ex-Profi mit dem Mikrofon in der Hand sich leicht nach vorn beugte. Das Bild schwenkte um und man sah, wie Woods nach vorn kippte, Wright sie auffing.

Zwar hörte man noch, was sich in der Szene abspielte, doch das TV-Bild wurde binnen Sekunden erst schwarz, ehe man eine Einstellung vom ganzen Stadion in Southampton sah.

Anschließend sahen die Fußball-Fans eine fünfminütige Werbepause, ehe Moderatorin Katie Shanahan übernahm. "Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, ist die wunderbare Laura Woods heute nicht da, da sie krank geworden ist, aber sie ist in sehr guten Händen, sodass ich kurzfristig für sie einspringe", erklärte sie am Mikrofon.

In der Halbzeitpause der Partie beruhigte sie dann alle, die sich Sorgen um Woods machten und erklärte, dass es ihrer Kollegin gut gehe.