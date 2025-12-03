Schock-Moment im TV: Fußball-Moderatorin bricht während Live-Übertragung zusammen
Southampton (England) - Die TV-Zuschauer hörten sich gerade die sportliche Expertenmeinung vor dem Freundschaftsspiel im Frauenfußball zwischen England und Ghana an, als plötzlich das bevorstehende Match völlig in den Hintergrund trat. Denn mitten während der Live-Schalte kollabierte Moderatorin Laura Woods (38).
Die Kameras waren gerade alle auf Experte Ian Wright (62) gerichtet, als der Ex-Profi mit dem Mikrofon in der Hand sich leicht nach vorn beugte. Das Bild schwenkte um und man sah, wie Woods nach vorn kippte, Wright sie auffing.
Zwar hörte man noch, was sich in der Szene abspielte, doch das TV-Bild wurde binnen Sekunden erst schwarz, ehe man eine Einstellung vom ganzen Stadion in Southampton sah.
Anschließend sahen die Fußball-Fans eine fünfminütige Werbepause, ehe Moderatorin Katie Shanahan übernahm. "Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, ist die wunderbare Laura Woods heute nicht da, da sie krank geworden ist, aber sie ist in sehr guten Händen, sodass ich kurzfristig für sie einspringe", erklärte sie am Mikrofon.
In der Halbzeitpause der Partie beruhigte sie dann alle, die sich Sorgen um Woods machten und erklärte, dass es ihrer Kollegin gut gehe.
Laura Woods meldet sich nach beängstigendem Vorfall zu Wort
Noch im Anschluss an die Partie meldete sich Laura Woods selbst bei Instagram zu Wort.
"Gott, das war ein bisschen seltsam. Es tut mir leid, wenn ich Euch in Sorgen versetzt habe, ich bin ok. Die wundervollen Rettungssanitäter im Saints haben gesagt, dass es womöglich ein Virus ist. Ich brauche einfach ein bisschen Ruhe und viel Wasser. Es ist mir peinlich, was heute Abend im TV passiert ist, aber ein großes Dankeschön an meine Kollegen von ITV, die sich wirklich um mich gekümmert haben. Und an Wrighty und Neets, dass sie mich aufgefangen haben. Und nochmal sorry", schrieb sie in ihrer Story.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Moderatorin für Schlagzeilen sorgt. Im Mai vergangenen Jahres zerschnitten Scherben eines gläsernen Lampenschirms bei einem bösen Unfall in einem Ferienhaus ihr halbes Gesicht.
Daraufhin musste sie eine mehrwöchige Pause einlegen, bis vom Vorfall "on air" nichts mehr zu sehen war. Auch jetzt wird sich Woods erst einmal ausruhen müssen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Every Second Media, Screenshot/X/The_Forty_Four