Ajax-Fans wollen totem Anhänger gedenken: Nach nur sechs Minuten bricht der Schiri das Spiel ab

Amsterdam (Niederlande) - Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen wollten die Fans von Ajax Amsterdam eines verstorbenen Fans gedenken, dieses Mal führte das sogar zum Spielabbruch in der niederländischen "Eredivisie".

Nach nur sechs Minuten musste die Partie Ajax Amsterdam gegen den FC Groningen am Sonntag abgebrochen werden, nachdem mehrfach Pyrotechnik auf dem Rasen landete. © IMAGO / DeFodi Images

Anfang November hatten sie "Paddy" gedacht, der am 26. Oktober im Alter von nur 30 Jahren aus dem Leben geschieden war. Beim Heimspiel am 1. November gegen den SC Heerenveen brannten die Anhänger in der 30. Minute jede Menge Pyro ab, der gesamte Block in der Johan-Cruyff-Arena leuchtete in roter Farbe. Daraufhin war die Partie rund eine halbe Stunde lang unterbrochen, wurde danach aber wieder angepfiffen und beendet.

Am gestrigen Sonntag kannte der Unparteiische Bas Nijhuis (48) aber keine Gnade mehr und brach das Heimspiel gegen den FC Groningen ab, da die Gesundheit der Spieler gefährdet war.

Ab der 5. Minuten hatten die Ajax-Fans gezündelt, jedoch die Pyro-Fackeln nicht nur hochgehalten, sondern auf den Rasen geworfen. Auch Raketen landeten auf dem Spielfeld, das an einer Stelle sogar kurzzeitig brannte.

Nach einer Unterbrechung von 40 Minuten wurde die Begegnung zwar zunächst wieder angepfiffen, doch nach nur einer Minute musste sie abgebrochen werden, weil erneut Raketen und Leuchtfackeln auf dem Rasen landeten.