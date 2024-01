Fan (†71) besucht mit Sohn seinen Lieblingsverein, doch dann bricht er zusammen

Der Klub hat für trauernde Fans eine Hotline eingerichtet, falls sie über den Schmerz reden wollen. (Symbolbild) © 123RF/iphotothailand1

In Übereinstimmung mit der Familie des Verstorbenen wird am kommenden FA-Cup-Spiel am Dienstagabend gegen Luton Town alle Spieler und Stewards der Wanderers in seinem Gedenken schwarze Armbänder tragen.

Weiter kündigten die Veranstalter an, vor dem Anpfiff alle im Stadion anwesenden Anhänger zu einer Schweigeminute aufzurufen.

Zusätzlich sei geplant, in der 71. Minute des Spiels zu applaudieren. Die engsten Familienmitglieder werden im Stadion sein, teilte der Klub mit und bedankte sich bei allen Beteiligten, die versucht hatten, das Leben von Iain zu retten.

Der tragische Verlust ließ den teilweise tiefen Konkurrenzgedanken im englischen Fußball vorübergehend verschwinden.