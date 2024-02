"Bringen das verdammte Mädchen um": Fußballfan droht Kind (8) mit dem Tod!

Ein paar Fans von Atlético Madrid sollen vor dem Derby gegen Real negativ in Erscheinung getreten sein. © THOMAS COEX / AFP

Der Vorfall habe sich bereits am 24. September 2023 vor dem Aufeinandertreffen der beiden Hauptstadt-Klubs in der Nähe des Wanda Metropolitano zugetragen, wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet.

Demnach hatte ihre Tante das junge Mädchen im Dress des brasilianischen Nationalspielers auf dem Arm, als der Mann auf sie zugestürmt sei und begonnen habe, die Minderjährige aufs Übelste zu beschimpfen.

In der Folge soll der Atléti-Fan dann auch noch gegen den Arm der Frau geschlagen haben, die das Kind festhielt.

Nach Angaben des Madrider Polizeipräsidiums beobachteten mehrere andere Anhänger der "Colchoneros" die Szene, woraufhin sie schnell eingegriffen und Schlimmeres verhindert hätten. Trotzdem erlitt das Mädchen demzufolge eine schwere Panikattacke, die Familie brachte den Zwischenfall zur Anzeige.

Bei ihren Ermittlungen stießen die Beamten anschließend auf das Video eines Journalisten, der vor Ort war und die verstörende Episode gefilmt hatte.

So konnte der mutmaßliche Täter laut dem Bericht letztendlich identifiziert und am Mittwoch mithilfe eines Peilsenders in Gewahrsam genommen werden.