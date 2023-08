Fans feiern ihn: Zweitliga-Profi rettet Labrador vorm Ertrinken!

Offenbar gab die Fellnase in Not keine Lebenszeichen von sich, weshalb der 28-jährige Fußballprofi laut dem Bericht Rettungsmaßnahmen einleitete.

Demnach bekam ein betagter Labrador beim Schwimmen in der Nordsee an der Küste des Stadtteils Wearside plötzlich Probleme. Die besorgte Halterin habe zügig reagiert und ihren Liebling in der Folge aus dem Wasser gezogen.

Dank Luke O'Nien (28) hat ein Labrador seinen missglückten Nordsee-Ausflug überlebt. (Symbolbild) © 123rf/avalon1973

"Der Bursche war Luke O'Nien. Ich verbeuge mich vor dir, Junge. Das war brillante Arbeit und er ist ein wirklich netter Kerl. Großen Respekt, ich glaube nicht, dass die wenigen Leute dort realisiert haben, wer du bist", schrieb der Mann in seinem Post.

Die Sunderland-Fans in den sozialen Netzwerken feierten ihren heldenhaften Star natürlich und kreierten auch einen neuen Gesang, den der Defensivakteur schon am Samstag (16 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen Coventry City zu hören bekommen könnte.

Zahlreiche Anhänger zwitscherten nämlich den Lied-Vorschlag: "He'll shoot, he'll score, he'll save your Labrador", was übersetzt so viel heißt wie: "Er schießt, er trifft, er rettet einen Labrador", sich auf Englisch aber auch noch reimt und an einen weit verbreiteten Fangesang angelehnt ist.

Mit der frischen Melodie im Rücken wollen sich O'Nien und Sunderland zum zweiten Saisonsieg peitschen lassen, nachdem der erste Knoten infolge von zwei Pleiten zum Auftakt am vergangenen Wochenende beim 2:1-Erfolg gegen Rotherham geplatzt ist.