Fans gehen nach Preis-Schock auf die Barrikaden: So viel teurer sind die Tickets jetzt beim Messi-Klub

Vereinzelt erhielten Fans sogar Mails, in denen ihnen neue Preise für ihre diesjährigen Sitzplätze mitgeteilt wurden, die beinahe fünfmal höher liegen als bisher!

Dauerkarten für den Midfield Club, einem Sitzplatz im unteren Stadionbereich, steigen von 3600 Dollar pro Ticket auf 7650 Dollar, werden also prozentual betrachtet sogar noch teurer.

Doch mit dem Erfolg kommt auch eine Schattenseite für die Fans. Denn der MLS-Klub hat seine Dauerkarten-Preise für die kommende Saison bekannt gegeben - und die haben es in sich!

Höhere Zuschauerzahlen, ein exponentieller Anstieg der Followerzahlen auf Social Media, unfassbar hohe Trikotverkäufe: In jedem nur vorstellbaren Bereich profitiert Miami von der Messi-Verpflichtung.

Als Messi im Sommer zu Inter Miami wechselte , löste er einen gigantischen Hype aus. Die Erfolgsquote des Vereins stieg rasant an, Messi führte den Klub von David Beckham (48) zum ersten Titel der Vereinsgeschichte.

Lionel Messi (36) bringt Inter Miami zahlreiche neue Fans ein - die ursprünglichen sind jedoch stark verärgert. © CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Das sorgt bei den Fans des Messi-Klubs verständlicherweise für massiven Unmut.

"Das ist so enttäuschend ... Die Unterstützer, die bereits VOR Messi da waren, mit hohen Preisen zu vertreiben, ist so ein schlechter Stil. Das sind die Leute, die belohnt werden und diese neue Ära genießen können sollten. Furchtbar", schrieb etwa ein User auf X (ehemals Twitter), andere stimmten ein.



Nicht nur der starke Anstieg im Allgemeinen, sondern auch, dass sich das Preisniveau nun sogar weit über dem in Europa bewegt, brachte die Fußballfans auf die Palme. Zum Vergleich: Beim Bundesliga-Aushängeschild FC Bayern zahlen die Anhänger 840 Euro für die teuerste Sitzplatz-Dauerkarte, nicht die günstigste.

Die Anziehungskraft, die Lionel Messi auf zahlreiche Fußball- und Eventfans ausübt, sorgt vermutlich dennoch dafür, dass das Miami-Stadion in der kommenden Saison zum Bersten gefüllt ist.

Was der Klub jedoch macht, wenn der siebenmalige Weltfußballer in wenigen Jahren seine Karriere beendet, hat sich bisher wohl noch niemand so genau überlegt - die ursprünglichen Anhänger des MLS-Klubs dürften dann jedenfalls vertrieben worden sein.