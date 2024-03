Er war schon im Probetraining: Fans verhindern Transfer von Ex-DFB-Kicker!

Für die deutsche Nationalmannschaft stand Nico Schulz (30, r.) in zwölf Spielen auf dem Platz, dabei gelangen ihm zwei Treffer. (Archivfoto) © Ina FASSBENDER/AFP

Der englische Zweitligist Sheffield Wednesday wird den ehemaligen deutschen Nationalspieler nicht unter Vertrag nehmen, wie Coach Danny Röhl (34) laut der Lokalzeitung The Star im Zuge des 1:0-Heimerfolgs am Dienstagabend gegen Plymouth Argyle verkündete.

"Normalerweise spreche ich nach einem Spiel nicht über einen Spieler, der nicht hier ist", erklärte der frühere Co-Trainer von RB Leipzig, des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft demnach. "Aber ich habe eine endgültige Entscheidung getroffen."



"Ich habe schon früher bei Transfers gesagt, dass ich immer das Gesamtbild betrachte, und das war auch in diesem Fall so", fügte der 34-Jährige an. "Nico Schulz wird nicht kommen."



In den Tagen vor dem Prozess vor dem Dortmunder Amtsgericht wegen Körperverletzung gegen seine Ex-Partnerin in drei Fällen hatte der Ex-BVB-Kicker mit dem Team des britischen Traditionsvereins trainiert.

Am 28. Februar wurde das Verfahren gegen eine Zahlung in Höhe von 150.000 Euro an fünf verschiedene gemeinnützige Einrichtungen eingestellt. Zuvor hatte Schulz bereits eine nicht bekannte Summe als Schadenersatz an die mittlerweile 36-Jährige gezahlt, die nun ihre Aussage verweigerte.