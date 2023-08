Fans von Juventus Turin stürmen wegen dieses Spielers den Platz!

Turin (Italien) - Es war ein nettes Trainingsspiel zwischen Juventus Turin und der eigenen Nachwuchsmannschaft Juventus Next Gen. Was war nur der Grund, dass die Juve-Fans wütend den Platz stürmten?

Die Ordner mussten den Eingang in die Katakomben versperren. © Screenshot/Twitter/MaxNerozzi

Am Spielverlauf kann es kaum gelegen haben. Denn die A-Mannschaft der Turiner gewann das Spiel am Mittwoch standesgemäß mit 8:0.



Der genaue Grund für den Aufstand wurde bereits während des Spiels ersichtlich. Beziehungsweise hörbar.

Denn nahezu jeder Ballkontakt des Juve-Stars Dušan Vlahović (23) wurde frenetisch bejubelt und beklatscht.

Der Serbe kam vor einem Jahr für über 80 Millionen Euro vom Serie-A-Konkurrenten AC Florenz zur Juve.

Während der 1,90 Meter große Mittelstürmer in seiner letzten Saison für Florenz noch 24 Tore in 36 Liga-Spielen schoss, konnte der 23-Jährige die alte Dame nur mit 10 Treffern in 27 Spielen beglücken.

Die Klubbosse orientieren sich durch häufige Verletzungsprobleme vielleicht noch um - prominente Interessenten mit guten Angeboten gibt es.