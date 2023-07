FC Bayern: Notfallplan für Harry Kane! Sadio Mané auf dem Abstellgleis

Sadio Mané (31) spielt beim FC Bayern keine Rolle mehr. © Tom Weller/dpa

So wollen die Bayern Sadio Mané (31) unbedingt von der Gehaltsliste streichen. Einem Bericht des "kicker" zufolge haben die Bosse dem Senegalesen bereits mitgeteilt, dass er in den Planungen für die neue Saison keine Rolle mehr spielt.

Mané war erst im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro plus Boni vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt. Der Angreifer galt als Königstransfer, doch er konnte die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllen.

Eine Entzündung im Wadenbeinköpfchen, die auch seinen WM-Traum platzen ließ, warf den Rechtsfuß fast zwei Monate zurück.

Absoluter Tiefpunkt seiner Premierensaison in München war ein Kabinenzoff mit Leroy Sané (27) nach der 0:3-Niederlage im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City: Mané schlug seinem Mannschaftskollegen damals ins Gesicht.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind mehrere Klubs aus Saudi-Arabien an Mané interessiert. Der Flügelflitzer selbst will offenbar aber in München bleiben. "Ja, so Gott will", antwortete der 31-Jährige zuletzt beim senegalesischen Fernsehsender "2sTV" auf die Frage, ob er Bayern erhalten bleibe. "Wenn alles gut geht, werde ich zurückkehren."